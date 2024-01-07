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75 Yaşındaki Mustafa Dertli, 10 Torunuyla Beraber Lokanta İşletiyor - Son Dakika
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75 Yaşındaki Mustafa Dertli, 10 Torunuyla Beraber Lokanta İşletiyor

Gaziantep'in merkezinde 60 yıldır lokanta işleten 75 yaşındaki Mustafa Dertli, torunlarını kötü alışkanlıklardan korumak için onları küçük yaşta lokantasında çalıştırmaya başladı. Torunlarının da gelecekte lokantayı devralacağını belirten Dertli, bu durumun hem onlara hem de kendisine faydalı olduğunu söyledi. Torunlar da dedelerinin mesleğini devam ettirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

75 Yaşındaki Mustafa Dertli, 10 Torunuyla Beraber Lokanta İşletiyor
07.01.2024 - 10:51,
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Gaziantep'te yaşayan 75 yaşındaki Mustafa Dertli, 10 torunuyla beraber günlük yüzlerce kişinin gittiği restoranı işletiyor.

60 yıldır Gaziantep'in merkezinde lokanta işleten 75 yaşındaki Mustafa Dertli, 10 torunuyla beraber lokantasında yöresel lezzetler sunuyor. Lokantasını torunlarına bırakmayı planladığını ancak torunlarının kötü arkadaşlara ve zararlı alışkanlıklara kapılmaması için onları küçük yaşta lokantasında çalıştırmaya başlattığını söyleyen Dertli, torunlarının lokantasında çalışmasının hem onlara hem de kendisine faydalı olduğunu belirtti.

"Torunlarımın torunları da burada çalışacak"

Torunlarının kötü alışkanlıklar edinmemesi için kendi iş yerinde çalıştırdığını söyleyen Dertli, "Torunlarımı çoğaltıp genişlemeyi hedefliyoruz. Şu an burada 10 tane torunum çalışıyor. Ayrıca 2 damadım ve bir oğlum çalışıyor. Burada çalışarak kötü arkadaşlara ve zararlı alışkanlıklardan uzak duruyorlar. Torunlarımın torunları da burada çalışacak. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çocuklar büyüdüğü zaman burayı aile şirketine dönüştüreceğiz. Torunlarım burada çalışmaktan çok memnun. İşsiz kalma ihtimalleri yok. Torunlarım burada her işi yaparlar. İş ayrımı asla olmaz" dedi.

"Hem dede hem baba mesleği"

En büyük torun olan Burak Dertli, kendi çocuklarının da bu işi yapacağını belirterek, "Bu işi 12 yaşından beri yapıyorum. Hem dede hem baba mesleğidir. Böyle çalışmaktan çok mutluyuz. Dededen kalan bir işletmemiz var. Çalışıyoruz elimiz ekmek tutuyor. Dedemizin başımızda olması, bize işi öğretmesi bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah biz de bundan sonra doğacak çocuklarımıza bu mesleği öğreteceğiz" şeklinde konuştu.

"Dedemizin tecrübelerinden kendimize çok şey katıyoruz"

İşletmede çalışan diğer torun Habib Dertli ise, "Biz de dedemizden gördüklerimizi, onun tecrübelerinden kendimize çok şey katıyoruz. Babamız da aynı meslekte. Tüm kuzenlerimizle aynı yerde çalışmaktan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Dedemizin mesleğini devam ettirmek çok hoşumuza gidiyor"

Dedesinin mesleğini devam ettirmekten mutlu olduğunu belirten Kerim Dertli ise, "Çocukluktan beri buradayım. Dedemizin mesleğini devam ettirmek çok hoşumuza gidiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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