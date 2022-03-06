8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması sonrası halaylar çekildi - Son Dakika
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması sonrası halaylar çekildi

06.03.2022 14:02
8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması sonrası halaylar çekildi

Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günüyle ilgili yapılan basın açıklaması sonrası türküler söylenerek halaylar çekildi.

Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günüyle ilgili yapılan basın açıklaması sonrası türküler söylenerek halaylar çekildi.

Adıyaman İl Kadın Platformu tarafından Demokrasi Parkında 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde basın açıklaması düzenlendi. Kadına yönelik şiddete tepki gösteren Adıyaman İl Kadın Platformu üyeleri, artık kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin son bulmasını istedi.

Gerçekleştirilen basın açıklamasında platform adına konuşan Süphan Deniz Doğan, "Dünyada ve bölgemizde savaşlar hız kesmeden devam ediyor. Emperyalistlerin çıkar ve paylaşım kavgaları Rusya/ Ukrayna üzerinden yürütülüyor. Afganistan, Irak, Suriye ve Kuzey Afrika'da yürütülen bölgeyi istikrarsızlaştıran ve halklar arası savaşa sürükleyen politikalardan en çok kadınlar etkileniyor. Savaşta canlarımızı kaybediyor, yerimizden yurdumuzdan ediliyor mültecileştiriliyoruz. Gittiğimiz ülkelerde ayrımcılığa uğruyor, ucuz iş gücü olarak görülüyoruz. Tüm kadınları, gökkuşağı gibi tüm renklerimizle bir arada olmaya, haklarımıza ve yaşamlarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz. Evde, işte, okulda, tarlada, fabrikada, atölyelerde, emeği ve hakları için mücadele eden tüm kadınların 8 Mart mücadele gününü kutluyoruz. Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından defler eşliğinde Türküler söylenerek halaylar çekildi. - ADIYAMAN

8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması sonrası halaylar çekildi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması sonrası halaylar çekildi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması sonrası halaylar çekildi

YORUMLAR
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Deniz Doğan, Demokrasi, Adıyaman, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması sonrası halaylar çekildi - Son Dakika


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