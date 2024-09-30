8. Sultanbeyli Kitap Fuarı Rekor Katılımla Tamamlandı - Son Dakika
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8. Sultanbeyli Kitap Fuarı Rekor Katılımla Tamamlandı

8. Sultanbeyli Kitap Fuarı Rekor Katılımla Tamamlandı

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Kitap Fuarı, İstanbul genelinden ve çevre illerden yüz binlerce kitapseverin katılımıyla rekor seviyede gerçekleşti. Belediye Başkanı Ali Tombaş, fuarın artık bir marka haline geldiğini belirterek, her yıl daha da geliştirerek devam ettireceklerini açıkladı.

30.09.2024 13:52  Güncelleme: 13:54
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Bu yıl 8'incisi düzenlenen Sultanbeyli Kitap Fuarı tamamlandı. Önceki yıllara göre rekor katılımla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, " Türkiye'nin seçkin 80 yayınevini, 150'yi aşkın yazarımızı söyleşi ve imza etkinliğinde ağırladık. 9 gün süren fuarımıza İstanbul genelinden ve çevre illerden yüz binlerce kitapsever katıldı. Önceki yıllara nazaran katılımın daha fazla olması bizleri ayrıca mutlu etti. Kitap fuarımızı her yıl daha da geliştirerek devam ettireceğiz." dedi.

8'inci Sultanbeyli Kitap Fuarı tamamlandı. Prof. Dr. Sadettin Ökten'in onur konuğu olarak yer aldığı kitap fuarına 150'yi aşkın yazar katıldı. 21-29 Eylül tarihleri arasında Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen kitap fuarına 7'den 70'e yüzbinlerce kitapsever akın etti.

"Sultanbeyli Kitap Fuarı artık bir marka"

Kitap fuarının kapanış töreninde konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Sultanbeyli kitap fuarı; İstanbul'da karşılığı olan, değer gören, ilgiyle takip edilen bir fuar oldu. Yayınevlerine, yazarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sultanbeyli Kitap Fuarı artık bir marka. Biz her alanda olduğu gibi bu alanda da kendimizle yarışıyoruz. Gerek İstanbul genelinden gerekse de çevre illerden fuarımıza gelenler oldu. 9 gün boyunca 100 bini aşkın kitapseveri ağırladık. Önceki yıllara nazaran katılımın rekor düzeyde artması, halkımızın kitaplara ve yazarlara yoğun ilgi göstermesi bizi ziyadesiyle memnun etti. Yayınevleri ve yazarlarımız da memnuniyetini bizlere iletti." dedi.

"Daha da geliştirerek devam ettireceğiz"

Kitapseverlerin yoğun ilgisi en büyük motivasyon kaynağımız oldu diyen Tombaş, "Kitap fuarımızı her sene daha da geliştirerek devam ettireceğiz. Bu seneki yoğun ilgi ve alaka en büyük motivasyon kaynağımız oldu. Şimdiden 9. Sultanbeyli Kitap Fuarı için hazırlıklara başladık." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 8. Sultanbeyli Kitap Fuarı Rekor Katılımla Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 8. Sultanbeyli Kitap Fuarı Rekor Katılımla Tamamlandı - Son Dakika
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