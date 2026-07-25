8 Yaşındaki Asya, Sanat Olimpiyatları'nda Dünya Birincisi Oldu - Son Dakika
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8 Yaşındaki Asya, Sanat Olimpiyatları'nda Dünya Birincisi Oldu

8 Yaşındaki Asya, Sanat Olimpiyatları\'nda Dünya Birincisi Oldu
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Hataylı 8 yaşındaki Asya Alyanak, 'Uygarlıklar Yeniden Doğuyor' resmiyle dünya genelinde birinci oldu.

Hatay'da yaşayan 8 yaşındaki Asya Alyanak, 42 ülkeden 300 binden fazla katılımcının yer aldığı Uluslararası Singapur Sanat Olimpiyatları'nda "Uygarlıklar Yeniden Doğuyor" adlı resim eseriyle dünya birincisi olarak altın madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.

Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Asya Alyanak, 2 yaşındayken resim yapmaya başladı ve 4 yaşında da ilk yarışmasına katıldı. Resim yarışmalarına 4 yaşından itibaren katılmaya başlayan Asya, geride kalan 4 yılda katıldığı resim yarışmalarında derece alarak 62 madalya kazanmayı başardı. Bu yıl Haziran ayında 'Uluslararası Singapur Sanat Olimpiyatları' yarışmasına katılan Asya, 42 ülkeden 300 binden fazla yarışmacının arasında yaptığı 'Uygarlıklar Yeninden Doğuyor' adlı resim çalışmasıyla dünya birincisi oldu. Uluslararası yarışmalarda büyük bir başarıya imza atan Asya, çizimi 3 gün boyamasına 1 haftada yaptığı resimle altın madalyanın sahibi oldu. Yaptığı resimlerde yeteneğini sergileyen Asya, okuduğu kitaplarla hayal dünyasında oluşturduğu kompozisyonu resme dökerek uluslararası yarışmalarda madalya almaya devam ediyor. Büyüyünce de resim yapmaya devam edeceğini ifade eden minik ressam Asya, büyüyünce doktor, ressam ve şarkıcı olmak istediğini söyledi.

"Bu resmin çizimini üç günde yaptım ve boyamasını da bir haftada yaptım"

Yaptığı 'Uygarlıklar Yeniden Doğuyor' adlı resmiyle Uluslararası yarışmada dünya birincisi olan Asya Alyanak, "Ben 2 yaşımdan beri resim yapıyorum. Ben 4 yaşımda ilk yarışmama katıldım ve şu an 8 yaşındayım. Resim yaparken çok heyecanlanıyorum ve mutlu oluyorum. Ben bu resmi Singapur Resim Olimpiyatları için yaptım. Yarışmada Dünya birincisi oldum. Bu resimde öncelikle bir kız yaptım ve robotla el ele tutuşuyor. Onların içinde de bir dünya yaptım ve dünyayı yapboz olarak resmettim. Robotlar ve insanlar da bu yapboz parçaları olan ülkelerin bayraklarını koyuyor. Üstünde folklor oynayan kızlar ve saz çalan robot yaptım. Onun üstünde Topkapı Sarayı ve Sultan Ahmet Camisi'ni yaptım. Aşağı kısımlarına Şahmeranı çizdim sonra Mevlana'yı çizdim ve Galata Kulesi'ni yaptım. Bu resmin çizimini üç günde yaptım ve boyamasını da bir haftada yaptım. Bunlar aklıma kitaplarımdan okuyorum ve böyle şeyler görüyorum. Kitaplarımdan aklıma geliyor. Bu resim yarışmasına 40 ülkeden binlerce çocuk katıldı. Ben bu resimle dünya birincisi oldum. Büyüyünce kesinlikle resme devam edeceğim. Büyüyünce doktor, ressam ve şarkıcı olmak istiyorum" dedi.

"Uygarlıklar Yeniden Doğuyor' adlı resmi, günlerce çalışarak 95 puanla dünya birincisi derecesi olan altın madalyasını elde etti"

Kızı Asya'nın 42 ülkeden katılan 300 binden fazla katılımcı arasından dünya birincisi olduğunu ifade eden anne Emel Alyanak, "Kızım Asya, Uluslararası Singapur Sanat Yarışmaları olan Sanat Olimpiyatlarına katıldı. Bu yarışmaya 42 ülkeden 300 binden fazla katılımcı katıldı. Burada kızım, altın madalya alarak dünya birincisi oldu. Birçok ülke katıldı bu yarışmaya; Malezya, Çin, Singapur, Azerbaycan, Özbekistan, Vietnam gibi birçok ülkenin katıldığı bu yarışmada kızım, 300 binden fazla katılımcının arasında dünya birincisi oldu. Resmi konusu, 'Uygarlıklar Yeniden Doğuyor'. Evde kendi kendine araştırıp kompozisyon kurup günlerce çalışarak bu sonucu elde etti ve 95 puanla bir derece altın madalya derecesi elde etti. Asya'nın bu dördüncü uluslararası ödülü, biz bunun için çok mutluyuz. Çünkü günden güne daha fazla ödüller alıp daha fazla yarışmalara katılıp daha fazla kazanımlar elde ediyor. Bunlar geleceği için bir yatırım oluyor. O sevdikçe, yaptıkça biz ona destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 8 Yaşındaki Asya, Sanat Olimpiyatları'nda Dünya Birincisi Oldu - Son Dakika

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