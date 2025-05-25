8 Yaşındaki Eymen Kabakulak'a Hüzünlü Veda

Beşiktaş formalı küçük Eymen'e hüzünlü veda

GİRESUN - Giresun'un Eynesil ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 8 yaşındaki ilkokul 2. sınıf öğrencisi Eymen Kabakulak, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Annesiyle birlikte sahil kesimindeki bir programdan dönen Eymen Kabakulak, ilçe girişindeki kavşakta 61 AFE 545 plakalı bir kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Eymen, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Eymen Kabakulak için Eynesil Merkez Yeni Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Minik Eymen, daha sonra Gümüşçay mahallesindeki aile kabristanında toprağa verildi. Cenazesinde Türk bayrağı ve Beşiktaş forması da yer aldı.

Cenazede anne Pamuk Kabakulak ve baba Ali Galip Kabakulak ayakta durmakta güçlük çekerken, Eynesil Belediye Başkanı Barış Güdük, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş da aileyi yalnız bırakmadı.