80 Yaşındaki Usta Ahşap Sanatını Yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

80 Yaşındaki Usta Ahşap Sanatını Yaşatıyor

80 Yaşındaki Usta Ahşap Sanatını Yaşatıyor
22.02.2026 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

70 yıldır ahşap ustalığı yapan Ferzende Değirmenci, mesleği gençlere öğretmeyi amaçlıyor.

Batman'ın Sason ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki ahşap ustası Ferzende Değirmenci, 70 yıldır baba mesleğini sürdürüyor. Henüz 10 yaşındayken babasının yanında çırak olarak mesleğe adım atan Değirmenci, ahşap doğrama ve oymacılığın yok olmaması için büyük çaba gösteriyor.

Mesleğinin Osmanlı döneminden bu yana süregelen köklü bir zanaat olduğunu belirten Ferzende Değirmenci, modern atölyeler karşısında geleneksel el işçiliğinin giderek gerilediğini ifade etti. Uzun yıllar Ankara'da atölye işlettiğini ancak daha sonra kapatarak Sason'a yerleştiğini dile getiren Değirmenci, "İstedim ki bu mesleği kendi memleketimde sürdüreyim. Bu meslek tarihi bir meslek, ölmemesi gerekiyor" dedi.

Gençlerin zanaatlara ilgi göstermediğini vurgulayan Değirmenci, yeni çırak yetişmemesinden yakındı. Birçok gencin büyük şehirlere göç ettiğini belirten Değirmenci, "Yaşlı ustalar birer birer aramızdan ayrılıyor. Bu mesleğin devamı için mutlaka çırak yetiştirmek lazım. Gençlerimiz bu tür mesleklerden uzaklaşıyor" diye konuştu.

İlerlemiş yaşına rağmen çalışmayı sürdürdüğünü aktaran Değirmenci, "Atalarımız 'Çalışan demir paslanmaz' demiş. Ben de 80 yaşıma rağmen hem sağlığım hem de mesleğimi yaşatmak için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Başta tarım aletleri olmak üzere birçok ürün ürettiklerini belirten Değirmenci, "Rahle yapıyoruz, namazlık yapıyoruz. Dara sapı, kazma sapı, balta sapı gibi her türlü ahşap sap üretimini gerçekleştiriyoruz. Kısacası her türlü ahşap işini yapıyoruz" dedi.

Mesleğin bitme noktasına geldiğini ve devlet destekleri sayesinde ayakta kalmaya çalıştığını da sözlerine ekleyen Değirmenci, bu sanatı öğrenmek isteyenlere gönüllü olarak yardımcı olmaya hazır olduğunu belirterek, mesleğin gelecek nesillere aktarılmasını istedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür, Yaşam, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 80 Yaşındaki Usta Ahşap Sanatını Yaşatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

18:00
5 dakikada 3 gol Trabzonspor geriden gelerek kazandı
5 dakikada 3 gol! Trabzonspor geriden gelerek kazandı
17:41
Ferdi Kadıoğlu’nun muhteşem şutu İngiltere’yi salladı
Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı
17:16
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
16:37
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
16:25
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
16:11
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
"Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 18:11:14. #7.11#
SON DAKİKA: 80 Yaşındaki Usta Ahşap Sanatını Yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.