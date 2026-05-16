81 ilden gelen öğrenciler Söğüt'te tarihi alanları gezdi
81 ilden gelen öğrenciler Söğüt'te tarihi alanları gezdi

16.05.2026 09:22  Güncelleme: 09:23
Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi kapsamında 81 ilden 350 öğrenci, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi ve diğer tarihi alanları ziyaret etti. Mehteran ve okçuluk gösterileriyle unutulmaz anlar yaşandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 81 ilden gelen öğrenciler tarihi alanları gezdi.

'Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi' kapsamında 81 ilden gelen 350 öğrenci, Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Burada mehteran gösterisi ve Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk Ekibi tarafından sergilenen gösteriler öğrenciler tarafından ilgi ve hayranlıkla takip edildi. Tarihin ruhunu yansıtan etkinliklerde öğrenciler, gerçekleştirilen gösterilerle unutulmaz anlar yaşadı. Programın devamında tarihi alanları gezmeye devam eden öğrenciler, Hamidiye Türbesi, Kuyulu Mescidi ziyaret etti. Programa, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Taner Bilgin, Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir eşlik etti.

Ardından Bilecik'te Vali Faik Oktay Sözer, Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Şeyh Edebali Türbesi'nde öğrencileri Kütahya'ya uğurladı. - BİLECİK

