81 ilin itfaiyecileri Kocaeli\'de buluştu

Kocaeli'de düzenlenen İtfaiye İstişare Toplantısı'nda 81 ilin itfaiye yöneticileriyle bir araya gelen Başkan Tahir Büyükakın, teşkilatlar arası tecrübe paylaşımını artırmak için "değişim programları" uygulanması önerisinde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Tüm İtfaiyeciler Birliği Derneği (TİBDER) iş birliğinde Kartepe ilçesindeki bir otelde düzenlenen ve 3 gün süren programda, afet yönetimi ve teşkilatlar arası koordinasyon konuları ele alındı.

Toplantıya katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, itfaiyecilerin zor ve hayati bir görev üstlendiğini belirterek teşkilat mensuplarını kahraman olarak nitelendirdi. İtfaiyecilikte bilgi, tecrübe ve stratejinin önemine değinen Büyükakın, "Kahramanca ateşin içine kendini atmak çok kıymetli bir şey ama ateşle nasıl mücadele edeceğini bilmek de kıymetli. Türkiye'deki bütün itfaiye teşkilatlarının birbirine ağlar ile bağlı olması gerekiyor. Üniversitelerdeki değişim programlarının benzerini, itfaiye teşkilatları da kendi aralarında uygulayabilir" dedi.

"Afet anlarında iletişim altyapısı sorunsuz işlemeli"

Afet durumlarında haberleşme sistemlerinin kesintisiz çalışmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Büyükakın, itfaiyecilik alanındaki disiplinler arası çalışmalar için üniversitelerden destek alınabileceğini ifade etti.

Büyükakın, kentlerin artan nüfus yüküne de dikkati çekerek, "Sadece Kocaeli geçen yıl 70 bin kişi göç aldı. Nüfusumuz her yıl bir il kadar artıyor. Bu durumun getirdiği zorlukları aşmak için itfaiye teşkilatımız da dahil olmak üzere her alanda kendimizi sürekli geliştiriyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın'a, itfaiye personelinin yangınlara müdahalede kullandığı koruyucu elbise hediye edildi.

Programa, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Daire Başkanı Hüseyin Namık Sandıkçı, AFAD Kaynak Yönetimi Grup Başkanı Ramazan Beyceoğlu ve TİBDER Genel Başkanı Mehmet Olcay Bal da katıldı. - KOCAELİ