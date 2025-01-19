81 İlin Muhtarları Rize'de Buluştu - Son Dakika
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81 İlin Muhtarları Rize'de Buluştu

81 İlin Muhtarları Rize\'de Buluştu

Muhtarlarımızla Yeni Yüzyıla Adım Adım Projesi kapsamında 81 ilin muhtarları Rize'de bir araya geldi. Programda muhtarların rolü ve görevleri üzerine konuşmalar yapıldı.

19.01.2025 08:56  Güncelleme: 08:58
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'Muhtarlarımızla Yeni Yüzyıla Adım Adım Projesi kapsamında gerçekleşen programda 81 ilin muhtarları Rize'de bir araya geldi.

Rize Muhtarlar Federasyonu'nun organizasyonunda gerçekleşen programa İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlıklar Daire Başkanı Suna Üstüner, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Artvin Valisi Turan Ergün, Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta, Rize ve 81 ilden 250 muhtar katıldı.

Rize'nin ev sahipliğinde gerçekleşen programda konuşan Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanı Remzi Güzel "Seçilmiş olmak sadece bir unvan kazanmak değildir. Bu halkın sesi olmak, sorumluluğunu taşımak, onların ihtiyaçlarını karşılamak, beklentilerini yönetmek anlamına gelir. Demokrasi ve toplumsal barış için seçilmiş olmanın değeri büyüktür. Halkın iradesinin gözetilmesi vazgeçilmezdir. Bu bilinç ile halk ve devlet arasında köprü olmaktan şeref duyuyoruz" dedi.

Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta, aslen kendisinin de Rizeli olmasına rağmen Rize'nin konfederasyona kaydının yeni alındığını kaydederek "Rize Muhtarlarımıza haksızlık ettik. Bunu kabul ediyoruz. Çünkü konfederasyona alınmadı, delege alınmadı. Cumhurbaşkanı şehrinde böyle bir hataya düştük ama bu hatayı düzelttik. Dün akşam Rize Konfederasyonumuz bize karar defteri ile kararını sundu. Rize'yi aramıza aldık. Rize'yi aramıza alarak aslında yağmuru, çayı, bereketi aramıza aldık. 4 tane federasyonumuzun da yazılarını aldık. Onlarında hazırlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Silah belde, mühür elde muhtarlar olmayacağız"

Muhtarların değişen dünya düzenine ayak uydurabilmeleri için kendini geliştirmek zorunda olduğunu kaydeden Delibalta "Silah belde, mühür elde muhtarlar olmayacağız. Çalıştaylarla, sempozyumlarla, değişen dünyaya, değişen sorunlara, değişen isteklere göre kendimizi yenilemek zorundayız. Zaten muhtar sabahtan akşama kadar sahada çalışıyor, kendini geliştiriyor ama eğitimlerle ülkenin bütün sorunlarına parmak basmak zorundayız. Milletin emrinde, milletin hizmetinde olacağız diye yola çıktık. Hiçbir zaman, hiçbir şartta benim işim değil demedik" ifadelerini kullandı.

"Eğer muhtar sendikalı olursa bu kurumun bittiği gündür"

Muhtarlar için sendikalı olma konusunda söylemler olduğunu dile getiren Delibalta muhtarların sendikalı olması halinde muhtarlık makamının zarar göreceğinin altını çizerek "Şuan ülkemizde bir sendika olayı konuşuyor. Arkadaşlar özür dilerim; eğer muhtar sendikalı olursa bu kurumun bittiği gündür. Belediye başkanının sendikası var mı? Valinin sendikası var mı? Kaymakamın sendikası var mı? Meclis üyesinin sendikası var mı? Biz seçilmiş lideriz. Cumhurbaşkanımızın ne diyor; 'Muhtarlar mahallesinin lideridir'. Biz ne şartları bilerek seçiliyoruz. Seçilene kadar canımızı dişimize takıyoruz. Seçildikten sonra şikayet etme hakkımız yok. Şartlarımızın iyileştirilmesi, bir yasa diyeceksiniz haklısınız. O zaten hazır, çıkacak. Biraz gecikti. Sendikaymış, oymuş, buymuş, o dernek, bu dernek yok. Devlet bize çatıyı koydu; Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu. Kamu yararına yaptı. Daha da büyüğünü yaptı bize 'Muhtarlar günü' verdi. Belediye başkanı günü yok, vali günü yok, kaymakam günü yok ama bize gün verdi. Muhtarlar 196 yıldır bu milletin emrinde. Devlete en az yük olup, devletin bütün yüküne omuz veren bir yapı" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 81 İlin Muhtarları Rize'de Buluştu - Son Dakika

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