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87 Yaşındaki Nine, Tarla-Bahçe İşlerinden Kopmuyor - Son Dakika
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87 Yaşındaki Nine, Tarla-Bahçe İşlerinden Kopmuyor

Aydın'ın en yaşlı fertlerinden olan 87 yaşındaki Fatma Yılmaz, halen tarla-bahçe işlerinden kopmadığını belirtti. Yılmaz, toprağa ve ağaçlara olan sevgisi sayesinde hayata bağlandığını söyledi. Uzmanlar da hareketsizliğin artan rahatsızlıkların temel sebeplerinden biri olduğunu vurguluyor.

87 Yaşındaki Nine, Tarla-Bahçe İşlerinden Kopmuyor
24.12.2023 - 16:47,
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Uzmanlar, gelişen teknolojiyle birlikte artan rahatsızlıkların temel sebebi olarak hareketsizliğe işaret ederken, Aydın'ın en yaşlı fertlerinin genellikle kırsal kesimde yaşayan ve toprakla bağını koparmayan kişiler

olduğu belirtildi. Bunlardan bir de Aydın'da 87 yaşında olmasına rağmen halen tarla-bahçe işlerinden kopmayan Fatma Yılmaz. Elindeki bastonu ile halen bahçelerden kopmayan yaşlı Nine, "Kimi bahçeye gidince hasta olur, ben evde durunca hasta oluyorum" dedi.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı kırsal Ektirli Mahallesi'nde doğup büyüyen 87 yaşındaki Fatma Yılmaz, her şeyin insanın ayağına hazır geldiği hareketsiz şehir yaşamının insanları belli bir yaştan sonra hasta ettiğini belirtti. Yaklaşık 60 yıl önce çoluk çocuğun istikbalini düşünerek geldikleri Aydın'da geleneksel yaşantısından hiç taviz vermeden yaşadığını belirten Fatma Yılmaz, toprağa ve ağaçlara olan sevgisi sayesinde hayata bağlandığını söyledi.

"Geleneksel yaşantıdan kopan sağlığını kaybediyor"

Aydın'a ilk geldiğinde şehir hayatını alışmakta güçlük çektiği için hem vaktini değerlendirmek hem de aile bütçesine katkı sağlamak için kenar mahallelere taşındığını belirten Fatma Yılmaz, "Köyde iş olanakları kısıtlı olduğu için şehre göçmek zorunda kalmıştık. O zamanlar bizim gibi köyden şehre göçüp şehir hayatına ayak uyduranlar kısa sürede kötürüm oldu. Ben kenar mahalleye taşınıp inek edindim. Daha sonra tarla bahçe alıp işlemeye başladık. Hamdolsun yaşıtlarıma göre daha sağlıklı kaldım. Şimdi pek akranım kalmasa da halen elimde bastonumla tarla ve bahçelerde zeytin hasadına gelip doğal ortamda stres atıyorum. Bazıları 'evden çıkma hasta olursun' diyor. Ben evden çıkarsam değil çıkmazsam hasta oluyorum. Herkese de sağlığının elverdiği ölçüde tarla bahçe işlerinden kopmamasını tavsiye ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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