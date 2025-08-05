9. Hemşehri Dernekleri Festivali Gaziantep'te Tamamlandı - Son Dakika
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9. Hemşehri Dernekleri Festivali Gaziantep'te Tamamlandı

9. Hemşehri Dernekleri Festivali Gaziantep\'te Tamamlandı
05.08.2025 16:46  Güncelleme: 16:48
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 9. Hemşehri Dernekleri Festivali, kültürel değerlerin tanıtıldığı ve toplumsal dayanışmanın artırıldığı etkinliklerle sona erdi. Festivalde fidan dikimi gerçekleştirildi ve Gaziantep'in kültürel zenginlikleri vurgulandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 9. Hemşehri Dernekleri Festivali, Yurt Dışı Türkler ve Dernekleri ile Yöresel Kültürler Buluşması'nın kapanış programı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin dört bir yanından Gaziantep'e gelerek burada yaşamını sürdüren hemşerilerin kültürel değerlerini tanıtma fırsatı bulduğu festival, kentlilik bilincinin güçlenmesine ve toplumsal dayanışmanın artmasına katkı sağladı. Festival süresince alanda yer alan 65 standı ziyaretçiler ilgiyle takip etti.

Festivaldeki dernekler adına fidanlar toprakla buluştu

Festivalin kapanış programı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İletişim Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan kısa film gösterimiyle başladı. Büyükşehir Belediyesi, festival kapsamında çevreye ve geleceğe iz bırakmak amacıyla dernekler adına fidan dikimi gerçekleştirdi. Program sonunda dernek başkanlarına, dikilen fidanlara ilişkin ağaç dikim belgeleri takdim edildi.

"Gaziantep modeli, birlikte rahmetin adıdır"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 9. Hemşehri Dernekleri Festivali'nin kapanış programında yaptığı konuşmada, Gaziantep'in kültürel zenginliğini ve birlikte çalışma modelini vurguladı. Şahin, "Gaziantep Modeli, birlikte rahmet var anlayışıyla büyüyen, çalışmayı ve dayanışmayı esas alan bir modeldir" dedi.

Konuşmasında Gaziantep'in tarihinden ve kültürel mirasından örnekler veren Şahin, kentin mozaiğinin, çeşitliliği ve uyumu temsil ettiğini belirterek, "Roma döneminde mozaikler yedi sekiz renkten oluşurken, bizim mozaiğimiz on iki, on üç renkten meydana geliyor. Bu bizim farkımız, bu bizim zenginliğimiz" diye konuştu.

"Festivalde büyük bir sinerji oluştu"

Festival boyunca sergilenen dayanışma ve birlikteliğin önemine değinen Şahin, "Bu festivalde büyük bir sinerji vardı. Hep birlikte el ele vererek oluşturduğumuz bu enerji, Gaziantep'in kardeşlik kültürünü yükselten çok kıymetli bir değere dönüştü. Festivalimiz her yıl büyüyerek yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Aşure gibi harmoniyle büyüyoruz"

Konuşmasının devamında festivalin anlamına değinen Şahin, "Bir aşureyi lezzetli yapan içindeki çeşitliliktir. Farklı kültürlerimiz bu festivalde bir araya geldi ve şehrimizin sosyal dokusuna katkı sundu. Her birimiz ayrı bir lezzetiz. Birlikte olduğumuzda o aşurenin tadı çıkar" dedi.

"Gaziantep modeli tüm Türkiye'ye örnek olmalı"

Gaziantep'in sanayi, tarım ve kültürel değerlerinin birlikte büyüdüğünü belirten Şahin, Gaziantep Modeli'nin Türkiye için önemli bir koordinasyon ve verimlilik modeli olduğunu dile getirerek, "Organizede çalışan işçiden küçük sanayide kaynak yapan ustaya, çiftçimizin tarladaki emeğine kadar her alanda kardeşliğin ve birlikte üretmenin izlerini görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Birlikte yaptığımız her işte kardeşlik inşa ediyoruz"

Festivalde yapılan tüm çalışmaların, birlikte üretme ve paylaşma kültürünün örnekleri olduğunu vurgulayan Şahin, "Birlikte yapılan bir plan, kaynatılan bir helva, içilen bir çay, oynanan bir halay, hepsi Gaziantep'in kültürel gücünü ve kardeşlik hukukunu yansıttı" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuşmasının ardından dernek ve kurum temsilcilerinin sorularını cevapladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 9. Hemşehri Dernekleri Festivali Gaziantep'te Tamamlandı - Son Dakika

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