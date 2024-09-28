9. Pendik Kitap Fuarı Kapılarını Açtı - Son Dakika
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9. Pendik Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

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Pendik Belediyesinin düzenlediği 9. Pendik Kitap Fuarı, kitap okumanın önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Ahmet Cin'in katılımıyla açıldı. Fuar, 120 yayınevinden binlerce kitapla kitapseverlere kapılarını açarken, yazarlarla söyleşiler ve imza günleri de düzenlenecek.

28.09.2024 10:01  Güncelleme: 10:05
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9. Pendik Kitap Fuarı kapılarını açtı

İSTANBUL - Pendik Belediyesinin bu yıl 9.'sunu düzenlediği Pendik Kitap Fuarı başladı. Kitapseverlerle birlikte stantları gezen Belediye Başkanı Ahmet Cin, kitap okumanın önemine değinerek "Bilgiye erişim çok kolay, bilgisayarda bilgi akışı var; ama o bilgilerin sağlıklı olup olmadığı konusunda tereddütlerimiz oluyor. Bu noktada kitap okumanın, kitaptaki bilginin alınmasının ayrı bir önemi var. Pendik Belediyesi olarak kendisini yetiştirmek, geliştirmek isteyen gençlerin ayağına kitap fuarlarını getirmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Geleneksel Pendik Kitap Fuarı, sahildeki etkinlik alanında düzenlenen açılış töreniyle başladı. Bu yıl 9.'su düzenlenen fuarın açılışıyla birlikte kitap kurtları, fuara akın ederek stantlardaki kitapları inceledi. Romandan tarihe, denemeden ansiklopediye kadar binlerce kitabın yer aldığı fuarda her zaman olduğu gibi sahaflar, eski ancak en kıymetli kitapları meraklıları için hazırladı.

Başkan Ahmet Cin, kitap okumanın önemine değindi

AK Parti Milletvekili Azmi Ekinci ve Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız'ın da katıldığı fuarın açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin, kitap okumanın önemine değindi. Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde bilgiye erişimin çok kolaylaştığını ancak bu durumun bazı sorunları da beraberinde getirdiğini ifade ederek "Büyük medeniyetlere baktığımızda kültür sanatın, o ülkenin kadim bir medeniyet olmasına katkı sağladığını görüyoruz. Her ne kadar iletişimle ilgili bilgiye erişim çok kolay olsa da kitap okumanın, kitaptaki bilginin alınmasının ayrı bir önemi var. Evet, bilgisayarda bilgi akışı var; ama o bilgilerin sağlıklı olup olmadığı konusunda tereddütlerimiz oluyor. Bu noktada biz, Pendik Belediyesi olarak kendisini yetiştirmek isteyen gençlerin, herkesin ayağına kitap fuarlarını getiriyoruz." dedi.

Söyleşiler, imza günleri, mezat ve daha fazlası

Bu yıl 120 yayınevinden binlerce kitabın yer aldığı fuarda her zaman olduğu gibi söyleşiler düzenlenecek ve yazarlar kitaplarını imzalayacak. Fuarda, sahafların yer aldığı stantlarda mezat yapılacak. Aynı zamanda Pendik Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılacak çekilişler sonucunda kitap setleri hediye edilecek.

Sahildeki açılış töreniyle başlayan fuar 6 Ekim Pazar Günü'ne kadar kitapseverlerin ziyaretine açık kalacak.

9. Pendik Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 9. Pendik Kitap Fuarı Kapılarını Açtı - Son Dakika

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