9 Yaşındaki Kız Çocuğu Güneş Panelinde Yandı - Son Dakika
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9 Yaşındaki Kız Çocuğu Güneş Panelinde Yandı

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Bursa'da güneş panelinin kırılması sonucu üzerine dökülen sıcak suyla yanarak yaralanan 9 yaşındaki kız çocuğu, 1,5 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra üç aylık tedaviyle sağlığına kavuştu.

27.08.2024 13:24
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9 yaşındaki kız çocuğu güneş panelinde yandı...1,5 ay yoğun bakımda kaldı

Güneş panelinde oyun oynamak isteyen kız çocuğu yandı, yarısı yoğun bakımda olmak üzere 3 aylık tedavi ile sağlığına kavuştu

BURSA - Bursa'da güneş panelinin kırılmasıyla üzerine dökülen sıcak su sonucu vücudunda derin yanıklar oluşan 9 yaşındaki kız çocuğu, Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde yürütülen üç aylık tedavi sonucu sağlığına kavuştu. Çocukları hayati tehlike kaydıyla hastaneye yatan ve 1,5 ay yoğun bakımda kalan aile fertleri, "Bu acıyı başka çocuklar ve aileleri yaşamasın" dediler

Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleşen olayda 9 yaşındaki kız çocuğu, kardeşi ile birlikte evin çatısı bulunan güneş panelinde oyun oynadığı sırada panel camlarının kırılması sonucu üzerine dökülen sıcak suyla yandı. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilen ve durumu ciddi olan kız, hemen yoğun bakıma alındı. 45 gün kadar yoğun bakımda kalan minik hasta, günden güne iyiye gitmesi ile üç aylık tedavinin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.

Hastanın tedavisini yürüten Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Çocuk Yanık Sorumlusu Doç. Dr. Sabriye Dayı, çocuk yanıklarında birçok etkenin olabileceğine dikkat çekti. Son dönemlerde artan sıklıkta güneş paneli yanığını da gördüklerini dile getiren Op. Dr. Dayı, "Güneş panellerinin bir oyun alanı gibi kullanılması çocuğun yanmasını oldukça kolaylaştırıyor. Bu durum bu tarz vakaları da arttırmaktadır. Bu yanıklar oldukça ciddi yanıklardır. Gelen hastalarımız hep yoğun bakıma alınmakta ve yoğun bakım süreci de baya bir sancılı geçmektedir. Gelen hastalarımız, sağlıkla taburcu olabildi ama tabii ki izler, kalıcı büzüşmeler gibi sonuçları da olan bir durumla karşılaşmaktayız" dedi.

Aileler dikkatli olmalı

Bu tarz çocuk yanık vakalarında artışların olmaması ve üzücü durumların yaşanmaması adına ailelere büyük bir sorumluluk düştüğünün altını çizen Op. Dr. Dayı, "Ailelerin, çocuklarının oyun alanlarını dikkatlice tanımlamaları gerekmektedir. Ailelerimizden, çocukların güneş panelinde kaymalarını, o çevrede oyun oynamalarını veya güneş panelinde olan suya kolaylıkla ulaşabilmelerini önlemelerini istiyorum ve bekliyorum. Hem aileler hem çocuklar hem de bizler üzülmeyelim. Burada son muayenesini yaptığımız hastamız şükürler olsun taburcu olabildi. Gerekli bazı giysilerini giyiyor ve gerekli kremlerini kullanıyor. Gerekli fizik tedaviler önerildi ancak tabii ki yine bir yaranın iyileşmesi açısından bir süreç devam ediyor. Yani yanık olduğu gibi veya hastaneden çıktığı gibi bitmiyor, hayatına getirdiği bazı ek yükler oluyor" şeklinde konuştu.

"Büyük acı hissettik"

Yaşadıkları üzücü durumu anlatan baba ise, "Köyde çatıda bulunan güneş panelinin üzerinden kaymak istemişler. Kardeşi kayabilmiş ama ablası kayamamış ve cam kırılmış. İster istemez sıcak su üzerine boşandı. Hemen Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne gittik. Oradan da Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk ettiler. Yanık merkezine geldikten hemen sonra kızım solunum cihazına bağlandı. Durumu ciddiyetini koruyordu. Aşağı yukarı 40 - 45 gün kadar falan kaldı. Ondan sonra bir 40 - 45 gün kadar da normal serviste kaldı. Şu anda taburcu olduk" ifadelerini kullandı.

Bir baba olarak yaşadıkları durumdan büyük bir acı hissettiklerini belirten Yiğit, başkalarının bu acıyı çekmemesi için çocuklarını uyarmaları ve oyun alanlarının dışına çıkmaması için ikaz etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 9 Yaşındaki Kız Çocuğu Güneş Panelinde Yandı - Son Dakika

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