9 Yaşındaki Semih Efe Ö. Boğularak Hayatını Kaybetti

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Ayancık ilçesinde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki Semih Efe Ö. hayatını kaybetti.

Edinilen bilgeye göre, olay, 11 Haziran Çarşamba günü Sinop'un Ayancık ilçesi Çamurca plajında meydana geldi. Arkadaşları ile Çamurca plajına yüzmeye giden 9 yaşındaki Semih Efe Ö, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile sudan çıkarılan ve 112 Sağlık ekiplerince kalp masajı ile tekrar hayata döndürülen Semih Efe, Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada müdahalesi yapılan çocuk daha sonra Atatürk Devlet Hastanesi'ne oradan da Samsun 19 Mayıs Tıp Fakültesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Semih Efe Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Semih'in ailesi tarafından bağışlanan organları 3 çocuğa umut oldu.