91 yaşındaki vatandaş, kolundan tutularak sandıkta oy kullandı - Son Dakika
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Yerel

91 yaşındaki vatandaş, kolundan tutularak sandıkta oy kullandı

91 yaşındaki vatandaş, kolundan tutularak sandıkta oy kullandı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki İhsan Ayan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde oy kullanmak için iki kişinin kolundan tutularak sandığa gitti. Ayan, 25 sene muhtarlık ve 18 yıl siyasi parti ilçe başkanlığı yapmış bir siyaset adamıdır.

31.03.2024 14:18  Güncelleme: 14:20
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki vatandaş, iki kişinin kolundan tutunarak gittiği sandıkta oyunu kullandı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaşayan ve 25 sene boyunca muhtarlık ve 18n yıl boyunca bir siyasi partinin ilçe başkanlığını yapan 91 yaşındaki İhsan Ayan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde vatandaşlık görevini yerine getirmeyi ihmal etmedi. İki yakının kolundan tutarak destek verdiği Ayan, yürüyerek gittiği sandıkta oyunu kullandı.

"Menderes'in zamanından beri oy kullanıyor"

Ayan'ın en yaşlı insanı olduğunu söyleyen oğlu Ünsal Ayan, "1933 doğumlu. Adnan Menderes'in zamanından beri oy kullanıyor. Hala da bir siyaset adamı. İhsangazi'de siyasi parti kurucularından. 25 sene muhtarlık, 18 sene siyasi parti ilçe başkanlığı, 40 sene oda başkanlığı yapmış" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, İhsangazi, Yerel, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 91 yaşındaki vatandaş, kolundan tutularak sandıkta oy kullandı - Son Dakika

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