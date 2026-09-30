92'nci dönem astsubay temel kursiyerleri Şereflikoçhisar'da tank topu atışı eğitimi aldı - Son Dakika
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92'nci dönem astsubay temel kursiyerleri Şereflikoçhisar'da tank topu atışı eğitimi aldı

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92\'nci dönem astsubay temel kursiyerleri Şereflikoçhisar\'da tank topu atışı eğitimi aldı
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Milli Savunma Bakanlığı 92'nci dönem astsubay temel kursiyerlerine yönelik Uygulamalı Taktik Eğitimleri ve Tank Topu Atışları'nın Şereflikoçhisar'da yapıldığını bildirdi. Eğitim ve atışlar Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezinde icra edildi.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde "Uygulamalı Taktik Eğitimleri ve Tank Topu Atışları" icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tank Okul Komutanlığınca 92'nci dönem astsubay temel kursiyerlerinin 'Uygulamalı Taktik Eğitimleri ve Tank Topu Atışları', Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezinde icra edildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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