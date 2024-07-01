98. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Bandırma'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

98. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Bandırma'da coşkuyla kutlandı

98. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Bandırma\'da coşkuyla kutlandı

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

01.07.2024 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Bandırma Bölge Liman Başkanlığı tarafından düzenlenen program, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Daha sonra denize açılan protokol üyeleri, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

Bandırma Bölge Liman Başkanlığı'ndan Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Yalçın, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın Ulu Önder Atatürk'ün Türk milletine armağan ettiği en büyük değerlerden biri olduğunu vurguladı. Yalçın, "Ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlük savaşı sonrası, ülkemiz Cumhuriyet ile aydınlanma çağına girmiştir. Bu süreçte, zenginliğimizin ülkemiz insanı tarafından değerlendirilmesi için çalışılmıştır. 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Yasası bu adımlardan biridir. 19 Nisan 1926'da kabul edilen "Türkiye sahillerinde Nakliyat-ı Bahriye ve limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun" ile Türk liman ve iskeleleri arasında taşımacılık Türk bayrağı taşıyan gemilere verilmiş, ayrıca balıkçılık, limancılık, kurtarma gibi hizmetler Türk vatandaşlarına bırakılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan kabotaj hakkı, Türk denizciliğine ulusal bir kimlik kazandırmış ve Türk Deniz Ticareti'nde bir dönüm noktası oluşturmuştur. Denizler, iletişim, kültür, ekonomi, ticaret ve bilimin yayılış kaynaklarından biridir. Bu nedenle, milli menfaatlerimizi korumak ve dünyaya miras bırakmak için denizciliğe uygun bir strateji belirlemeliyiz. Denizciliğin önemini vurgulamak ve bu bilinci oluşturmak zorundayız. Bu vesile ile Türk tarihimizde denizcilik alanında iz bırakan tüm büyüklerimizi ve şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Denizlerde her daim Türk Bayrağı'nın dalgalanması dileği ile 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Törene, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Garnizon Komutan Vekili Hava Ulaştırma Albay Alihaddin Özdemir, Bandırma Liman Başkanı Kürşat Ayıldız ve bazı daire müdürleri katıldı. Çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve deniz şehitleri anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Kutlamalarda sahil güvenlik ekipleri ve protokol üyeleri denize açılarak, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

Liman Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde lokma hayrı gerçekleştirilecek ve balık halinde balık ekmek ikramında bulunulacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kabotaj Bayramı, Denizcilik, Balıkesir, Bandırma, Denizcilik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 98. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Bandırma'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:17 Suriye’de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü Suriye'de provokatörlerin saldırısına uğrayan Türk tırları ülkeye döndü
21:25 Bakan Yerlikaya’dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı
21:08 İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak
20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
21:48 ABD’de Türkiye’ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok’un tutukluluğunun devamına karar verildi ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin açılan davada Eylem Tok'un tutukluluğunun devamına karar verildi
21:13 Çağlar Söyüncü Fenerbahçe’de kaldı İşte bonservisine ödenen rakam Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 22:39:00. #1.12#
SON DAKİKA: 98. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Bandırma'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement