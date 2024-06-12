Türkiye'den Bu Sene 85 Bin Kişi Hac Vizesi İle Mübarek Topraklara Geldi - Son Dakika
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Yerel

Türkiye'den Bu Sene 85 Bin Kişi Hac Vizesi İle Mübarek Topraklara Geldi

Türk hac kafilesinin yaş ortalaması pandemi sonrasında yükselerek 60'a çıkarken, en büyük hacı adayı 98 yaşındaki Trabzon'dan Ayşe Kızıldağ oldu. Oğlu Hasan Kızıldağ 14 yıl önce annesini hacca getirmek için Diyanet'e kayıt yaptırdı. Mekke-i Mükerreme'de oğlunun kullandığı tekerlekli sandalye ile tavaf ve sayını yapan 98 yaşındaki Ayşegül Teyze, 70 yaşındaki oğlu ve gelini ile birlikte bu mübarek vazifeyi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

12.06.2024 11:06
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Türkiye'den bu sene 85 bin kişi hac vizesi ile mübarek topraklara geldi. Türk hac kafilesinin yaş ortalaması ise, pandemi sonrasında yükselerek 60'a çıkarken, en büyük hacı adayı 98 yaşındaki Trabzon'dan Ayşe Kızıldağ oldu. Oğlu Hasan Kızıldağ 14 yıl önce annesini hacca getirmek için Diyanet'e kayıt yaptırdı Ancak 2 yıl içinde çıkmayınca eşi ve çocukları ile umreye geldiler. Ancak Hasan Kızıldağ'ın annesine de hac 98 yaşında nasip oldu. Kayıttan 14 yıl geçmesinin ardından, eşi ile birlikte Araklı ilçesinde yaşayan 11 çocuk annesi 98 yaşındaki Ayşe Kızıldağ'a hac imkanı doğdu. Mekke-i Mükerreme'de oğlunun kullandığı tekerlekli sandalye ile tavaf ve sayını yapan 98 yaşındaki Ayşegül Teyze, 70 yaşındaki oğlu ve gelini ile birlikte bu mübarek vazifeyi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dar Hadi Otel'deki idare merkezinde Hicri 1445 yılı haccının en büyük hacısı ile en küçük misafiri bir araya geldiler.

Trabzon Araklı'da 1926 yılında dünyaya gelen Ayşe Kızıldağ, 98 yaşında kutsal topraklara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yürüyerek hac yapmak istediğini ancak aradan geçen 14 yıl sonunda artık takatinin kalmadığını ifade eden Ayşegül Teyze, "Tekerlekli sandalye ile de olsa hac ibadetini yapmanın mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu. Dinç görünüşü ile maşallahları toplayan Ayşe Kızıldağ'ın çok sayıda torunu ve torununun torunu da bulunuyor. 3 aylık en küçük misafir Baybars'ı da kucağına alıp seven Ayşe teyze, ilginç bir fotoğraf verdi.

Gazetecilerin, annenizin en yaşlı hacı adayı olduğunu biliyor muydunuz? Sorusuna ise oğlu Hasan Kızıldağ, "Eşim tahmin etmişti. Ben hiç düşünmedim" diye cevap verdi. Gelini Şefika Kızıldağ ise, "Ben görümcelerime (eşinin kız kardeşleri) hacda en yaşlı kişinin annem olacağını söylemiştim" dedi.

İlk çocuğu dünyaya geldiğinde 12 yıl önce hac kaydı yaptırdığını ifade eden 3 çocuk babası Bursa'dan Eczacı Ahmet Demir ise aradan geçen sürede 1 kızı daha olduğunu, 3.çocuğu Baybars'ı beklerken, hac kurasının da kendilerine çıktığını söyledi. Eşi Emine Aydınlı Demir'in bebek olması sebebiyle zorluklar yaşadığını ifade etti. Bebek ile ilk umre tavafını yaptıklarını anlatan Emine Aydınlı Demir, "Bebeklerin kutsal topraklara layık olduğunu ve gelmeleri gerektiğini düşünüyorum. Peygamber Efendilerimizden(aleyhisselam) Hazreti İsmail bebek iken bu topraklara geldi. Tüm bebekleri aileleri, zorlukları olmasına rağmen hiç düşünmeden bu mübarek topraklara getirsinler" dedi. - MEKKE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye'den Bu Sene 85 Bin Kişi Hac Vizesi İle Mübarek Topraklara Geldi - Son Dakika

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