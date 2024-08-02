A Jet Uçağı İniş Takımları Açılmayınca İki Kez Pas Geçti - Son Dakika
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Yerel

A Jet Uçağı İniş Takımları Açılmayınca İki Kez Pas Geçti

Trabzon-Bursa seferini yapan A Jet'e ait yolcu dolu uçak, iniş takımlarının açılmaması nedeniyle Bursa Yenişehir Havalimanı'na iniş yapamadı. Uçak, İstanbul'a yönlendirildi ve iki kez iniş denemesi yapmasına rağmen tekerlekler açılmayınca pas geçti. Üçüncü denemede tekerleklerin açılmasıyla piste başarılı bir şekilde iniş yapan uçakta bulunan 210 yolcu büyük bir panik yaşadı. Yolcular, olayın ardından otobüslerle Bursa'ya gönderildi.

02.08.2024 16:34
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Trabzon Bursa seferini yapan A Jet'e ait yolcu dolu uçak, Yenişehir Havalimanı'na alçalırken, iniş takımları açılmadı. Bursa Yenişehir Havalimanı pistine 3 metreye kadar alçalan uçakta, tekerlekler çıkmayınca, pilot pisti pas geçti. 210 yolcunun bulunduğu uçakta durumu fark eden yolcular panik dolu dakikalar yaşadı. Acil durum kodu ile İstanbul'a yönelen uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinde alçaktan geçtikten sonra, kuleden aldığı talimat ile yangın söndürme ve ambülanslar sıralanan İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak özel tedbir alınan piste ilk iniş denemesinde yine tekerlekler açılmadı. Yüksek güç sarfiyatı ile pisti pas geçen A jet uçağı gövde üzerine inmeye hazır olan talimatı verilen uçakta, üçüncü denemede tekerleklerin açılması ile piste iniş yapmayı başardı. Son zorlamada takımlar açılınca yolcular piste inince rahat bir nefes aldı.

Edinilen bilgiye göre A Jet'in Trabzon'dan 10.55 de havalanan Boeing 737 modeli yaşlı uçak, 12.30 civarında Bursa Yenişehir Havalimanına inmek için alçalmaya başladı. Ancak teknik bir arıza sebebiyle uçağın iniş takımları açılmadı. Bursa'da pistin 3 metre yakınına kadar alçaldığını belirten yolcular, tekerlekler çıkmadığı için pilotun pisti son anda güçlükle pas geçtiğini söylediler. Uçak ardından, İstanbul'a döndü. Sabiha Gökçen Havalimanı yönelen uçak alçaktan uçuş ile İstanbul Havalimanı'na geçti. İtfaiye ve ilk yardım ekiplerinin ambülansları dizdiği piste acil kodu ile bir iniş denemesi daha gerçekleştiren A Jet uçağı bunda da iniş takımları açmayınca tekrar tam yol ile büyük bir hızla havalandı. İki pas denemesi ile yürekleri ağızlarına gelen yolcular, aşağıda çok sayıda ambülansı görünce gövde üzerine inişe hazırlık yapılacağını anladılar. Yolcular büyük bir panik yaşarken, uçak saat 13.17'de ikinci denemede İstanbul Havalimanı'na tekerlekler açılarak indi. Yolcular hızlıca uçaktan tahliye edildi. Havalimanın içine alınan yolcular, panik atak geçirdiklerini; söylediler. Birçoğu ölümden döndüklerini belirterek bir an önce Bursa'ya gitmek istediklerini söyledi. Yolcular otobüslerle Bursa'ya gönderildi.

"Yere basmak çok güzel"

Uçakta kötü bir an yaşadıklarını söyleyen Mehmet Derinel, "Bursa'da iniş takımları açılmayan uçak sonunda İstanbul'a indi. Yüreğimiz ağzımıza geldi. Elimiz ayağımız kesildi. Yere basmak çok güzel. Elimiz ayağımız buz gibi olmuştu. Kötü bir an yaşadık. Bursa'ya inemedik. Bir kaç defa alçaldı. Hiç bir bilgi de vermiyorlar. Yenişehir'den uzaklaşmaya başladı. Sabiha Gökçen üzerine geldik. Sabiha Gökçen'de oyalanmadı. Oradan İstanbul Havalimanı'na geçti. Bir kere alçaldık. Tam tekerler değecekti. Yeniden havalandık. İnemedi. Sonradan öğrendik. İniş takımlarımız açılmadı. Kulenin kontrolünde bir deneme yapmışlar açıldı, açılmadı mı diye. Sonra tekrar alçalmaya başladık. Sallana sallana en sonunda indik ama biz de bittik. Tekrar uçakla Yenişehir'e götüremeyeceklerini söylüyorlar. Aman kalsın, otobüs ayarlıyorlar. Türk Hava Yollarının yaşlı uçaklarını Anadolu Jet markası ile çalıştırdıktan sonra kötü imajı silmek için aynı bozuk uçaklara A Jet yazdılar. Bu travmadan sonra, uzun bir süre uçağı binemeyeceğim gibi gözüküyor. Otobüs ayarlayıp inşallah Bursa'ya döneceğiz" dedi.

"A Jet'te bu sorunlar devamlı var"

Necdet Kurt isimli yolcu, "Bugün Trabzon Havaalanı'ndan 11.00 uçağına bindik. İki buçuk saat havada kaldık, insanlar ne oldu? Nereye gidiyoruz? Nereye iniyoruz? Açıklama yapan yok. Benim kızım 'baba biz galiba bugün inemeyeceğiz, başka bir şey var bu uçakta' diyor. İnsanlara bunca stresi neden yaşatıyorsunuz. Burada bir tane A Jet yetkilisi yok. Yanılmıyorsam bu uçakta 210 kişi var. Uçakta yakıt sorunu olduğunu ve teknik bir arıza olduğunu söylediler. Bursa'da bir defa pas geçti inemedi. İstanbul'a da iniş takımları açılmadı. Aşağıda itfaiyeleri ve ambülansları gördük. A Jet'te bu sorunlar devamlı var. Pilottan ayrıca Allah razı olsun bizi salimen indirdi" dedi.

Kendilerini bilgi verilmediğini söyleyen Yusuf Maz isimli yolcu ise, "Tam aydınlatmıyorlar bir görevli yok açıklama yapan yok. Buraya getirildik. Şu anda bekliyoruz. Rezil olduk. Yanımdakiler panik yaşadılar ağladılar. Şükür yine de biraz zor oldu da en sonunda inebildik" ifadelerini kullandı.

"Elimiz ayağız titriyor, çok korktuk"

Bursa Yenişehir Havalimanı'na ulaşmak için saat 10. 55'te hareket ettiklerini ifade eden Mustafa Yavuz, isimli yolcu ise "Yenişehir'e yaklaştığımız anda iniş takımlarının açılıp açılmadığını pek anlayamadık o sesi duyamadık. Pilotlar, birden bire motora gaz verdi ve o anda korktum çünkü normal bir şey olmadığını anladım. Denemelerin ardından buraya yöneldik ve sorunsuz ve sarsıntısız bir şekilde buraya indik. Hepimize bence çok geçmiş olsun. Bundan sonra ivedilikle Bursa'ya gitmek istiyoruz. Burada biraz bekletiliyoruz. Yiyecek içecek dahi bir şey vermediler. Elimiz ayağımız titriyor çünkü korktuk" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel A Jet Uçağı İniş Takımları Açılmayınca İki Kez Pas Geçti - Son Dakika

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