A Milli Takım Dünya Kupası'na Gitti!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı yenen A Milli Takım Dünya Kupasına gitmeye hak kazandı, galibiyet başkentte coşku ile kutlandı.
A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı geçerek Dünya Kupasına gitmeye hak kazandı. Oynanan play-off finali karşılaşması ve 24 yıl sonra Milli Takımın tekrar Dünya Kupasına gidecek olması nedeniyle vatandaşlar başkentte kutlama yaptı. - ANKARA
