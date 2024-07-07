A Milli Takım Hollanda'ya mağlup olarak turnuvadan elendi - Son Dakika
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Yerel

A Milli Takım Hollanda'ya mağlup olarak turnuvadan elendi

A Milli Takım Hollanda\'ya mağlup olarak turnuvadan elendi

A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Maçı binlerce kişiyle birlikte izleyen İstanbul Valisi Davut Gül ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, milli takıma desteklerini dile getirdi.

07.07.2024 16:19  Güncelleme: 16:25
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Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda'ya 2-1 yenilen A Milli Takımı turnuvaya veda etti. İstanbul Valisi Davut Gül maçı Kağıthane'de binlerce kişiyle birlikte izledi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvadan elendi. Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile karşılaşan A Milli Takımın maçını meydanlardan takip etti. Kağıthane'de de binlerce kişi maçı, Kağıthane Belediyesi'nin Hasbahçe'de kurduğu dev ekranlardan izledi. Kağıthaneliler milli maç heyecanına dev ekranlarda ortak oldu. Ellerinde Türk bayrakları ve milli takım formalarıyla Hasbahçe'ye akın eden vatandaşlar maçın başlamasından bitimine kadar alkış ve tezahüratlarla destek oldu.

İstanbul Valisi Davut Gül ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin maçı Kağıthane'de vatandaşlarla birlikte izledi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Sonuç ne olursa olsun her zaman milli takımımızın yanındayız. Centilmence ve güzel oynadılar. Bize yaşattıkları heyecan için teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: A Milli Takım Hollanda'ya mağlup olarak turnuvadan elendi - Son Dakika
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