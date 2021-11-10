AB-Modex Saha Tatbikatı ilk kez Türkiye'de yapılacak - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması tarafından organize edilen afet ve deprem sonrası arama kurtarma ve tıbbi müdahaleye ilişkin AB-Modex Saha Tatbikatı ilk kez Türkiye'de yapılacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, AB-Modex Saha Tatbikatı'nın hazırlıkları bugün başladı. Tekirdağ'da yapılacak ve beş gün sürecek tatbikatta Fransa, Avusturya, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan'dan 378, Türkiye'den ise bin 337 kişi olmak üzere toplam bin 715 personel görev alacak. Senaryo gereği 7,4 büyüklüğündeki depreme müdahale için Tekirdağ'a gelen ekipler, arama kurtarma çalışmaları yapacak, yaralılara müdahale edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tatbikatın cuma günkü bölümünü izleyecek. Ayrıca tatbikat süresince yüksek katlardan kurtarma, denizden yangına müdahale, vinçten kurtarma, ulaşım kazası, suda kayıp araması, medikal kurtarma, helikopter ile medikal tahliye de yapılacak. - ANKARA