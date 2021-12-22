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ABD Başkanı Biden: "Aşı olmak vatanseverlik görevidir" - Son Dakika

ABD Başkanı Biden: "Aşı olmak vatanseverlik görevidir"

22.12.2021 00:34

ABD Başkanı Joe Biden, artan Covid-19 vakaları ve Omicron mutasyonu karşısında, yönetiminin salgın ile mücadele stratejisini duyururken aşı olmanın "vatanseverlik görevi" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, artan Covid-19 vakaları ve Omicron mutasyonu karşısında, yönetiminin salgın ile mücadele stratejisini duyururken aşı olmanın "vatanseverlik görevi" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede Covid-19 vakalarının artması ve virüsün Omicron mutasyonunun hızla yayılması konusunda, yönetiminin mücadele stratejisini açıklayan bir konuşma yaptı. Beyaz Saray'dan ulusa seslenen Biden, yaptığı konuşmada defalarca aşı olmanın ve maske kullanımının önemine değindi.

Biden, Omicron mutasyonunun ülkede baskın mutasyon haline geldiğini belirterek, "aşı olmayan kişilerin enfeksiyona yakalanma ve ölüm riskinin çok daha fazla olduğunu" söyledi. Biden, "Aşı olmak sizin sorumluluğunuzdadır, ancak bu karar sadece kişinin kendisini değil, etrafındaki insanları da etkiliyor." diyerek, aşı olmamış kişilere aşı olma çağrısında bulundu.

ABD'de "yaklaşık 40 milyon yetişkinin henüz aşı olmadığını" söyleyen Biden, halka seslenerek, "kendinize, ailenize ve açıkcası bunu söylediğim için eleştirileceğimi biliyorum ama ülkenize karşı bir yükümlülüğünüz var. Dürüst olacağım, aşı olmanın vatanseverlik görevi olduğuna inanıyorum." dedi.

Biden, "Covid-19 zorlu bir rakip olsa da biz daha güçlü olduğumuzu gösterdik. Çünkü hastalıkları önleyen ve hayatları kurtaran bilim ve aşı gücüne sahibiz" dedi.

Biden, salgının başına göre aşılama, virüsü tanıma, test yaptırma gibi önlemlerle birlikte durumun Mart 2020'den daha farklı olduğuna dikkat çekerek, ABD'nin o günleri tekrar yaşamayacağını söyledi. Biden, "hepimiz Omicron hakkında endişelenmeliyiz, ancak panik yapmamalıyız" dedi. Biden, "ABD'de 200 milyon insan aşılanmış durumda" diyerek, 2020'ye kıyasla, virüse karşı "daha hazır ve daha bilgili" olunduğunu ifade etti.

Hükümet 500 milyon ücretsiz test sağlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı konuşmada, hastanelere personel ve ekipman desteği, halka ücretsiz Covid-19 testlerinin sağlanması, aşılama ve test kapasitesinin arttırılmasını içeren strateji planını açıkladı. Biden, ABD halkının internetten ücretsiz olarak evlerine sipariş edebilecekleri 500 milyon hızlı sonuç veren yanal akış testlerinin sağlanacağını söyledi.

Bin askeri sağlık personeli görevlendirilecek

Biden Covid-19 ile mücadele çabasının bir parçası olarak, Ocak ve Şubat aylarından itibaren, Covid-19 nedeniyle aşırı yoğunluk yaşanan hastanelere bin askeri sağlık görevlisinin seferber edileceğini açıkladı. Ülke genelinde daha fazla test sitelerinin kurulacağını söyleyen Biden, "test kapasitelerinin arttırılacağını ve daha fazla test yapılacağını" söyledi. - WASHINGTON

ABD Başkanı Biden: Aşı olmak vatanseverlik görevidir
ABD Başkanı Biden: Aşı olmak vatanseverlik görevidir
ABD Başkanı Biden: Aşı olmak vatanseverlik görevidir
ABD Başkanı Biden: Aşı olmak vatanseverlik görevidir

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ABD Başkanı Biden: 'Aşı olmak vatanseverlik görevidir' - Son Dakika


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