ABD Büyükelçiliği'ne İHA Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Büyükelçiliği'ne İHA Saldırısı

03.03.2026 05:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan'da ABD Riyad Büyükelçiliği'ne insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi.

Suudi Arabistan'daki ABD Riyad Büyükelçiliği'ne en az 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği açıklandı. Riyad'ın farklı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD Riyad Büyükelçiliği'nin saldırıya uğradığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "İlk değerlendirmelere göre, Riyad'daki ABD Büyükelçiliği 2 insansız hava aracının hedefi olmuştur. Saldırı sonucunda sınırlı bir yangın çıkmış ve binada küçük çaplı maddi hasar meydana gelmiştir" denildi. ABD'nin Riyad Büyükelçiliği ise, Cidde, Riyad ve Dahran'daki vatandaşlarına güvenli alanlara sığınma uyarısı yaparak, bölgedeki askeri tesislere zorunlu olmayan seyahatlerin sınırlandırıldığını açıkladı. Suudi Arabistan'daki Amerikan vatandaşlarının Riyad Büyükelçiliği'ne gelmekten kaçınması tavsiye edildi. ABD Riyad Büyükelçiliği'nin bölgesel durumu izlemeye devam ettiği vurgulandı. Suudi Arabistan basını ise, ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'ne gerçekleştirilen saldırının ardından kentin farklı noktalarından patlama seslerinin geldiğini bildirdi. Sosyal medyada saldırılara ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı. - RİYAD

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Abd Büyükelçiliği, Savaş ve Çatışma, Suudi Arabistan, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD Büyükelçiliği'ne İHA Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’ye ait savaş uçağı Kuveyt’te düştü ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Süper maç 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler

06:22
İran’dan son dakika mesajı “ABD her şeyi itiraf etti“ diyerek duyurdular
İran'dan son dakika mesajı! "ABD her şeyi itiraf etti" diyerek duyurdular
05:40
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz
05:28
Trump: İran’a kara saldırısına gerek kalmayacak
Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak
05:15
Savaşta 4. gün İran, Katar ve BAE’deki ABD üslerini füzelerle vurdu
Savaşta 4. gün! İran, Katar ve BAE'deki ABD üslerini füzelerle vurdu
03:00
Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
00:04
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6’ya yükseldi
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 06:48:01. #7.13#
SON DAKİKA: ABD Büyükelçiliği'ne İHA Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.