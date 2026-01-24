ABD\'de bir ilk: Türk polis Hammutoğlu, New York Metro yönetiminde

ABD'de Türk kökenli polis memuru Ali Hammutoğlu, teğmen rütbesine yükselerek New York Metro ağında yönetici pozisyonuna getirilen ilk Türk oldu.

ABD'nin en büyük polis teşkilatlarından biri olan New York Polis Departmanı'nda (NYPD) Türk toplumu adına bir ilk yaşandı. ABD'de Türk kökenli polis memuru Ali Hammutoğlu, teğmen rütbesine yükselerek NYPD'ye bağlı New York Metro ağında yönetici pozisyonuna getirilen ilk Türk oldu. Türk polis memuru Hammutoğlu, ABD'ye uzanan hayat hikayesini, NYPD'deki kariyer basamaklarını ve toplumsal çalışmalarını İHA'ya değerlendirdi. Teğmen Ali Hammutoğlu, polislik serüvenine ilişkin verdiği röportajda, "İsmim Ali Hammutoğlu. NYPD'de teğmen olarak görev yapıyorum. 1997 senesinde ABD'ye geldim. Bir süre sonra 2005 senesinde polis teşkilatına katıldım. Polis memuru olarak göreve başladım. Yaklaşık beş sene sonra toplum polisi, 'Community Affairs' bölümüne geçtim. Orada da belli bir süre çalıştıktan sonra 'Internal Affairs Bureau' yani teftiş kurulunda dedektif olarak görev yaptım. Ardından terfi sınavlarına girdim. Çavuş dedikleri 'Sergeant' rütbesine çıktım. Ondan sonra bir terfi sınavı daha alıp 'Lieutenant' dedikleri teğmen rütbesine yükseldim. ve şu an bulunduğumuz mekanda çalışıyorum" dedi.

NYPD Müslüman Polisler Derneği'nin kuruluş süreci

NYPD bünyesinde kurulan Müslüman Polisler Derneği'ndeki görevine ilişkin soruyu yanıtlayan Hammutoğlu, "NYPD Müslüman Polisler Derneği. Biz bunu yaklaşık 20 sene önce 2005 senesinde ben yeni göreve başladığım zaman 15 kişilik arkadaş grubuyla bir araya geldik. Şimdi polis teşkilatında değişik ırklardan, dinlerden gelen insanlar kendi aralarında sırf kaynaşmak için halkla, polis teşkilatıyla kaynaşmak adına dernekler kuruyorlar. Biz de tabii değişik ülkelerden işte Türk ya da Orta Doğu, Arap ülkelerinden Pakistan olsun, Bangladeş olsun bu ülkelerden gelen arkadaşlarla bir araya geldik. ve dedik ki biz de bir dernek kuralım. Ama biz azınlığız tabii. Türklerden 10-15 kişi, Pakistanlılardan 30-40 kişi, Araplardan 30-40 kişi. Dernek dediğiniz birkaç yüz kişi olması lazım ki bir şeye benzesin. Biz dedik ki o zaman Müslüman Polisler Derneği kuralım, beraberce ve onu sunalım" diye konuştu.

Teşkilat tarafından onaylandıktan sonra faaliyet yapmayı düşündüklerini belirten Ali Hammutoğlu, "2005 senesinde öyle bir kuruluşa tevekkül ettik. Yaklaşık 3-4 sene sonra teşkilat bizi kabul etti, onayladı. Sağ olsunlar. Ondan sonra üyelerimiz çoğaldı tabii. Hani biz çıkıp işte camilerde olsun yahut da kültür merkezlerinde olsun NYPD'yi teşvik etmeye çalıştık gençlerimize. Katılımlar çoğaldı her kesimden. Türklerden de var. Yani şu an yaklaşık tahminim 100 kişiye yakın bir Türk polis kardeşimiz var görevde. Sonra tabii yani şu an 2026'ya girdik. Bizim üye sayımız 3 bin 500'ü buldu. Ben derneğe üye olarak başladım. Ondan sonra faaliyetlerde sürekli bulundum. Sonra derneğin yönetimine girerek, belirli kademelerle yükselip, şu an başkan yardımcılığını sürdürüyorum" ifadelerini kullandı.

"Müslüman olmayan arkadaşlarımıza Ramazan'ın başlangıcını göstermek adına girişimde bulunduk"

Geçen sene gerçekleşen ilk Hilal Yakma Ramazan etkinliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk polis memuru Ali Hammutoğlu, "Şimdi ilk olarak yapıldı. Tabii ben biliyorum İslam'da normalde hilal yakma diye bir şey yok. Hani arkadaşlarımız yanlış anlamasın bizi. Fakat biz bunu Müslüman olmayan bir ülkede diyelim, Müslüman olmayan arkadaşlarımıza, halka bir nevi Ramazan'ın başlangıcını göstermek, tanıtmak, kendi kültürümüzü, dinimizi anlatabilmek adına öyle bir girişimde bulunduk. ve bu girişimde, Hristiyan olsun, Yahudi olsun, diğer dinlere mensup olan arkadaşlar olsun, katılımda bulundular. Hem biz onların bayramlarına, etkinliklerine katılıyoruz, hem onlar bizim etkinliklere katılıyor. Bu durumda tabii bir kardeşlik içerisinde, kardeşçe yaşayabilip, herhangi bir sıkıntı, toplumda herhangi bir sıkıntı olduğu zaman beraberce bir araya gidip, o olaya müdahale edip, ortalığı sakinleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz" sözlerine yer verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde iftar

İftar organizasyonlarının geçmişine değinen Ali Hammutoğlu, "Şimdi biz iftarlara yaklaşık 2010 senesinde başladık. Polis olan üyelerimizi davet ettik. Üst düzey yetkilileri davet ettik. Ondan sonra geleneksel olarak her sene o iftarları biz dışarıda yapıyorduk. Yani bir yer tayin edip kiralıyorduk. Restorant, lokanta gibi bir yer, büyük bir yer. O zaman böyle 100-200 kişi falan geliyordu. Sonra bu 2019 senesinde ilk o zamanki Emniyet Genel Müdürü sağ olsun bize ruhsat verdi. ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde büyük bir salonda ilk iftar yaptık. İlk ezanı orada okuduk. İlk Kur'an-ı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yani NYPD'nin tarihinde bir ilk. Kur'an okundu. İftar açıldı" şeklinde konuştu.

"Ortalama 800 kişi katılım oluyor"

Düzenlenen iftara üst düzey yetkililerin, belediye başkanının, emniyet genel müdürünün, üst düzey ve birinci sınıf emniyet müdürlerinin katılım sağladığını aktaran Hammutoğlu, "Ondan sonra halkı da davet ettik tabii. Gittik camilerde, kültür merkezlerinde bulunan herkesi davet ettik. İnternet üzerinden davetiyeler yolladık ve o günden bugüne her yıl Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yapıyoruz. ve yaklaşık 800 kişi, yani ortalama 800 kişi katılım oluyor. Ben de tabii her sene Türk yemeğini getiriyorum oraya" dedi.

New York metrosunun başındaki ilk Türk kökenli Teğmen

Görev yaptığı bölgeye ilişkin bilgiler veren Ali Hammutoğlu çalıştığı bölgeyi göstererek, "Şurası giriş yeri bu binada. Burada bir komiser ya da bir çavuş ya da teğmen oturuyor genelde ve bu binadaki yönetimi sağlıyor, öyle diyeyim. Şimdi ben burada temel olarak çalışıyorum dediğim gibi. Akşam vardiyesinden sorumluyum. Altımda çalışan çavuşlar var. Onların altında da polis memurları, dedektifler ve tren istasyonlarındaki emniyeti sağlıyoruz. Bu tabii bütün New York metrosu değil, bölüm bölüm kesit kesit. Hani Türkiye'de olduğu gibi muhit olarak diyelim. Bölgesel olarak aynen öyle bir bölge bakıyoruz. Burası da tabii Queens bölgesine ait bir yer" ifadelerini kullandı.

ABD'de yaşayan Türk gençlerine polislik çağrısı

ABD'de yaşayan Türk gençlerine yönelik mesajını da paylaşan Hammutoğlu, "Yani biz bu konuda aslında bayağı etkinliklerimiz oldu, bir dernek olarak yaptık. NYPD'nin kendine has bir de bir bölümü var. Belirli kültür merkezlerini yahut da işte alışveriş merkezlerine gidip gençleri teşvik etmek adına broşürler dağıtıyorlar. Ben bunu toplum polisliğinde çalıştığım zaman da yaptım. Hem o konuda hem de değişik konularda broşürler falan dağıttık halka. Biz tabii daha çok Türk görmek istiyoruz. Yani ben bu göreve başladığım zaman herhalde bir 15-20 Türk ya var ya yoktuk. Şu an bildiğim kadarıyla 100 kişi falan var. Bu tabii bir de ABD'de bulunan Türk toplumunun aslında sayısının az olmasından da kaynaklanıyor. Fakat görev olarak güzel, tavsiye ederim" diye konuştu.

Hammutoğlu NYPD'ye başvuru sürecini anlattı

Başvuru şartlarını da ayrıntılı şekilde anlatan Hammutoğlu, "Şartları, ABD vatandaşı olmanız gerekiyor. Son yapılan değişikliklerde, yani üniversiteden 24 kredi almanız, mezun olmasanız bile, yeterli oluyor aslında. Tabii İngilizceyi de akıcı bir şekilde konuşabilmeniz lazım. Yazıp okumanızın iyi olması lazım. Bunun yanı sıra bir sınava giriyorsunuz. Sınav çok zor değil, yazılı sınav. Onu başardıktan sonra akademiye girmek için tabii bu beden eğitimi gibi dediğimiz fiziksel bir işte taramadan. Türkiye'de de öyledir büyük ihtimalle. Sağlık taramasından falan geçiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Yazılı sınavda 35 yaş sınırı olduğuna vurgu yapan Ali Hammutoğlu, "Ondan sonra akademiye gidiyorsunuz bunların hepsini geçtikten sonra. Akademi 6 ay bir eğitim. Altı aydan sonra bir merkeze, karakola tayin oluyorsunuz. New York şehri içerisinde. Orada da yaklaşık 2 yıllık bir eğitim var. Yani siz polis olmuşsunuz ama 2 yıllık bir eğitim var. O eğitim sırasında da başarınızı göstermeniz gerekiyor. Aksi takdirde işinizden olabilirsiniz. İkinci yıldan sonra da tam yani teyitli olarak devam edebiliyorsunuz" şeklinde konuştu. - NEW YORK