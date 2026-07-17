ABD'den İran'a Deniz Ablukası Denetimi

ABD ordusu, İran'a yönelik devam eden deniz ablukası kapsamında Umman Körfezi'nde seyreden M/T Wen Yao isimli tankere asker indirerek denetim gerçekleştirdi.

ABD ordusundan İran'a uygulanan deniz ablukası ile ilgili yeni açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 11. Deniz Piyade Seferi Birliği'ne bağlı askerlerin 16 Temmuz'da Umman Körfezi'nde seyreden M/T Wen Yao isimli gemiye inerek "doğrulama denetimi" gerçekleştirdiğini duyurdu. Ablukanın gidişatına ilişkin son bilgilere değinilen açıklamada, "Bugün itibarıyla Amerikan güçleri, İran'a karşı uygulanan deniz ablukasına tam olarak uyulduğundan emin olmak amacıyla ablukayı aşmaya çalışan 3 ticari geminin yönünü değiştirmiş, uyarılara uymayan 1 geminin hareket kabiliyetini engellemiş ve 1 gemiye denetim için asker indirmiştir" ifadelerine yer verildi. Hürmüz Boğazı ve çevresindeki suların, ABD'nin "çelik duvar" olarak adlandırdığı ablukayı ihlal etmeye çalışan gemiler haricinde açık kalmaya devam ettiği vurgulandı. - FLORIDA