ABD'den İran'a Meşru Müdafaa Saldırıları
ABD'den İran'a Meşru Müdafaa Saldırıları

01.06.2026 08:17
CENTCOM, İran'daki radar ve İHA tesislerine, saldırılara yanıt olarak saldırılar düzenledi.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, İran'daki bazı askeri tesislerin hedef alındığı belirtilerek, "ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), hafta sonu İran'ın Geruk kentinde ve Keşm adasında bulunan radar ve insansız hava aracı (İHA) komuta-kontrol tesislerine meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemiştir" denildi.

ABD ordusu, İran'daki askeri tesislere savunma amaçlı saldırılar düzenlendiğini duyurdu. CENTCOM'dan yapılan "ABD, İran'ın Saldırganlığına Yanıt Olarak Kendini Savundu ve Tehditleri Etkisiz Hale Getirdi" başlıklı açıklamada, "CENTCOM, hafta sonu İran'ın Geruk kentinde ve Keşm adasında bulunan radar ve İHA komuta-kontrol tesislerine meşru müdafaa amaçlı saldırılar düzenlemiştir" denildi. "Ölçülü" ve "planlı" olduğu ifade edilen saldırıların, "Uluslararası sular üzerinde faaliyet gösteren bir ABD MQ-1 İHA'sının düşürülmesini de içeren saldırganca İran eylemlerine yanıt olarak cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirildiği" kaydedildi. ABD savaş uçaklarının bu kapsamda İran hava savunma sistemlerini, bir yer kontrol istasyonunu ve bölge sularından geçen gemiler için açık tehdit oluşturan iki tek yönlü saldırı İHA'sını imha ettiği belirtilerek, "Saldırılar sırasında hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir. CENTCOM, devam eden ateşkes sırasında İran'ın haksız saldırganlığına karşı ABD varlıklarını ve çıkarlarını korumaya devam edecektir" denildi. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Politika, Dünya, Yerel, İran, Son Dakika

