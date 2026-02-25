ABD F-22 Savaş Uçakları İsrail\'de

ABD'ye ait 12 adet F-22 hayalet savaş uçağının, Washington yönetiminin İran'a yönelik muhtemel bir saldırıya hazırlık olarak Orta Doğu'ya yaptığı askeri yığınak kapsamında İsrail'in güneyindeki bir askeri üsse indiği bildirildi.

ABD'nin İran'a yönelik saldırı ihtimali bölgedeki güvenlik endişelerini artırırken, İsrail basınından dikkat çeken bir iddia geldi. ABD'ye ait 12 adet F-22 hayalet savaş uçağının, Washington yönetiminin Orta Doğu'ya yaptığı askeri yığınağın bir parçası olarak İsrail'in güneyindeki bir hava üssüne indiği bildirildi. Söz konusu jetlerin daha önce İngiltere'deki bir hava üssünde bulunduğu, ancak Salı günü erken saatlerde buradan kalkış yaparken görüldüğü hatırlatıldı. İsrailli yetkililerin ABD'nin İran'a yönelik saldırısını "kaçınılmaz" olarak değerlendirdiği ve iki ülkenin sürekli temas halinde olduğu ifade edildi.

ABD, Orta Doğu'ya Irak işgalinden sonraki en büyük hava gücünü konuşlandırmıştı

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler ve muhtemel çatışma endişeleri gündemdeki tazeliğini korurken, uçuş takip verileri ABD'nin aralarında F-35, F-22, F-15 ve F-16'ların da bulunduğu onlarca savaş uçağı ve hava aracını Orta Doğu'ya gönderdiğini ortaya koymuştu. ABD basını, Washington yönetiminin Orta Doğu'ya 2003'teki Irak işgalinden sonraki en büyük hava gücünü konuşlandırdığını duyurmuştu. Gelişmeler çatışma endişelerini artırmıştı. - TEL AVİV