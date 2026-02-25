ABD F-22 Savaş Uçakları İsrail'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD F-22 Savaş Uçakları İsrail'de

ABD F-22 Savaş Uçakları İsrail\'de
25.02.2026 04:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, 12 F-22 uçağını İran'a olası saldırı hazırlığı için İsrail'e konuşlandırdı.

ABD'ye ait 12 adet F-22 hayalet savaş uçağının, Washington yönetiminin İran'a yönelik muhtemel bir saldırıya hazırlık olarak Orta Doğu'ya yaptığı askeri yığınak kapsamında İsrail'in güneyindeki bir askeri üsse indiği bildirildi.

ABD'nin İran'a yönelik saldırı ihtimali bölgedeki güvenlik endişelerini artırırken, İsrail basınından dikkat çeken bir iddia geldi. ABD'ye ait 12 adet F-22 hayalet savaş uçağının, Washington yönetiminin Orta Doğu'ya yaptığı askeri yığınağın bir parçası olarak İsrail'in güneyindeki bir hava üssüne indiği bildirildi. Söz konusu jetlerin daha önce İngiltere'deki bir hava üssünde bulunduğu, ancak Salı günü erken saatlerde buradan kalkış yaparken görüldüğü hatırlatıldı. İsrailli yetkililerin ABD'nin İran'a yönelik saldırısını "kaçınılmaz" olarak değerlendirdiği ve iki ülkenin sürekli temas halinde olduğu ifade edildi.

ABD, Orta Doğu'ya Irak işgalinden sonraki en büyük hava gücünü konuşlandırmıştı

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler ve muhtemel çatışma endişeleri gündemdeki tazeliğini korurken, uçuş takip verileri ABD'nin aralarında F-35, F-22, F-15 ve F-16'ların da bulunduğu onlarca savaş uçağı ve hava aracını Orta Doğu'ya gönderdiğini ortaya koymuştu. ABD basını, Washington yönetiminin Orta Doğu'ya 2003'teki Irak işgalinden sonraki en büyük hava gücünü konuşlandırdığını duyurmuştu. Gelişmeler çatışma endişelerini artırmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Güvenlik, Savunma, İsrail, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD F-22 Savaş Uçakları İsrail'de - Son Dakika

ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor
Bir nokta atışı daha Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

00:59
“İran’ı işgal“ iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama
"İran'ı işgal" iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama
00:51
Inter’i mahvettiler 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
Inter'i mahvettiler! 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
23:32
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
22:54
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
21:52
Kasım Garipoğlu’nun temizlikçisi ek ifade verdi İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
21:52
Randevu bile verdiler Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 04:52:28. #7.13#
SON DAKİKA: ABD F-22 Savaş Uçakları İsrail'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.