ABD Gemilerine Husi Saldırıları Başarıyla Engellendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ABD Gemilerine Husi Saldırıları Başarıyla Engellendi

ABD Gemilerine Husi Saldırıları Başarıyla Engellendi

Aden Körfezi'nde Husi saldırıları etkisiz hale getirildi, ABD gemilerinde hasar ya da yaralanma yok.

02.12.2024 07:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM), yapılan açıklamada, Aden Körfezi'nden geçen ABD gemilerine yönelik Husi saldırılarının başarıyla etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Saldırılarda hiçbir yaralanma ya da sivil kayıp yaşanmamış, ABD donanmasına ait hiçbir gemide hasar meydana gelmemiştir" denildi.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin ABD gemilerine yönelik son saldırıları ile ilgili açıklama yayınladı. ABD bayraklı 3 ticari gemiye eşlik eden USS Stockdale (DDG 106) ve USS O'Kane (DDG 77) savaş gemilerinin Aden Körfezi'nde Husiler tarafından hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırıların "başarıyla etkisiz hale getirildiği" kaydedildi. "Saldırılarda hiçbir yaralanma ya da sivil kayıp yaşanmamış, ABD donanmasına ait hiçbir gemide hasar meydana gelmemiştir" denilen açıklamada, "ABD savaş gemileri, 3 adet gemisavar balistik füzeyi (ASBM), 3 adet tek yönlü saldırı dronunu (OWA UAS) ve 1 adet gemisavar seyir füzesini (ASCM) başarıyla etkisiz hale getirerek, gemilerin ve personelinin yanı sıra sivil gemilerin ve mürettebatlarının da güvenliğini sağlamıştır" ifadelerine yer verildi. Saldırılara verilen yanıtın, ABD'nin personelini, bölgesel ortaklarını ve uluslararası deniz taşımacılığını İran destekli Husilerin saldırılarına karşı korumaya yönelik süregelen kararlılığını yansıttığı vurgulandı. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Aden Körfezi, Denizcilik, Politika, Güvenlik, İtfaiye, Savunma, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD Gemilerine Husi Saldırıları Başarıyla Engellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:40 Tel Rıfat’taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed’in elinden aldı Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed'in elinden aldı
07:23 Türkmenler, Tel Rıfat’a mehter marşıyla girdi Türkmenler, Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi
07:20 Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti
07:01 Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye’deki ilerleyişi Rusya ve İran’ın zayıfladığını gösteriyor Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi Rusya ve İran'ın zayıfladığını gösteriyor
06:16 ABD Başkanı Biden sözünden döndü, oğlu Hunter Biden’ı affetti ABD Başkanı Biden sözünden döndü, oğlu Hunter Biden'ı affetti
13:51 Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı’nı ele geçirdi Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi
13:20 Halep Havalimanı’ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan
13:09 Kimlik numarası yüzünden başı dertten kurtulmuyor Katil de oldu hamile de kaldı Kimlik numarası yüzünden başı dertten kurtulmuyor! Katil de oldu hamile de kaldı
12:38 Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep’te meydana bayrak çekti Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep'te meydana bayrak çekti
12:19 İstanbul’da bir garip olay: Çorbacıda kendini vurdu, işletmeci kameranın fişini çekti İstanbul'da bir garip olay: Çorbacıda kendini vurdu, işletmeci kameranın fişini çekti
11:31 Halep ve İdlib’i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı
11:26 Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt’un son görüntüleri ortaya çıktı Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt'un son görüntüleri ortaya çıktı
11:16 Vedat Milor’un azarladığı lokantaya müşteriler akın etti Vedat Milor'un azarladığı lokantaya müşteriler akın etti
10:57 İstanbul’un göbeğinde tornavidalı “dedikodu“ kavgası İstanbul'un göbeğinde tornavidalı "dedikodu" kavgası
10:52 Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKKYPG’ye alan açtı Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 08:18:26. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Gemilerine Husi Saldırıları Başarıyla Engellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.