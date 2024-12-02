ABD Gemilerine Husi Saldırıları Başarıyla Engellendi

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ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM), yapılan açıklamada, Aden Körfezi'nden geçen ABD gemilerine yönelik Husi saldırılarının başarıyla etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Saldırılarda hiçbir yaralanma ya da sivil kayıp yaşanmamış, ABD donanmasına ait hiçbir gemide hasar meydana gelmemiştir" denildi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin ABD gemilerine yönelik son saldırıları ile ilgili açıklama yayınladı. ABD bayraklı 3 ticari gemiye eşlik eden USS Stockdale (DDG 106) ve USS O'Kane (DDG 77) savaş gemilerinin Aden Körfezi'nde Husiler tarafından hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırıların "başarıyla etkisiz hale getirildiği" kaydedildi. "Saldırılarda hiçbir yaralanma ya da sivil kayıp yaşanmamış, ABD donanmasına ait hiçbir gemide hasar meydana gelmemiştir" denilen açıklamada, "ABD savaş gemileri, 3 adet gemisavar balistik füzeyi (ASBM), 3 adet tek yönlü saldırı dronunu (OWA UAS) ve 1 adet gemisavar seyir füzesini (ASCM) başarıyla etkisiz hale getirerek, gemilerin ve personelinin yanı sıra sivil gemilerin ve mürettebatlarının da güvenliğini sağlamıştır" ifadelerine yer verildi. Saldırılara verilen yanıtın, ABD'nin personelini, bölgesel ortaklarını ve uluslararası deniz taşımacılığını İran destekli Husilerin saldırılarına karşı korumaya yönelik süregelen kararlılığını yansıttığı vurgulandı. - FLORIDA