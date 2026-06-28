ABD, İran'a Misilleme Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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ABD, İran'a Misilleme Saldırısı Düzenledi

28.06.2026 05:29
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ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki İran hedeflerini vurdu. Trump, İran'ı tehdit etti.

ABD ordusu İran'a yönelik son saldırılarda Hürmüz Boğazı ve yakınındaki 10 askeri hedefin vurulduğunu duyurarak saldırılara ait görüntüleri yayınladı.

ABD ordusundan İran'a yönelik son saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın "M/T Kiku" tankerine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısına karşılık, Hürmüz Boğazı ve yakınındaki İran'a ait 10 askeri hedefinin vurulduğunu duyurdu. ABD Hava Kuvvetleri ve ABD Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda savaş uçaklarının kullanıldığı belirtilirken, saldırılara ait görüntüler yayınlandı.

ABD ordusu İran'a yeni misilleme saldırıları düzenlendiğini açıklamıştı

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarından geçen "M/T Kiku" tankerine tek yönlü bir İHA ile saldırı düzenlediğini ve buna misilleme olarak İran'daki askeri altyapıların hedef alındığını açıklamıştı.

Trump, saldırıların ardından İran'a gözdağı vermişti

ABD Başkanı Donald Trump, son saldırıların İran'ın ateşkesi bir kez daha ihlal ettiği gerekçesiyle düzenlendiğini öne sürerek, "Artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yolla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz. Eğer bu olursa, İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak" açıklamasında bulunmuştu. - FLORIDA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABD, İran'a Misilleme Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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