ABD İran'ın Hürmüz iddiasını yalanladı, 19 milyon varilden fazla sevkiyata yardım etti

ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiği yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü açık bir şekilde ABD ve bölgesel ortaklarının elindedir. ABD kuvvetleri, ortağı olan Körfez ülkelerinin dün boğazdan 19 milyon varilden fazla ham petrol sevkiyatı yapmasına yardımcı olmuştur" açıklamasında bulundu.

ABD ile İran arasındaki askeri gerilim sürerken, ABD ordusundan Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin yeni açıklama geldi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Donanması'nda görevli bir komutanının "Hürmüz Boğazı'nın DMO kontrolünde olduğunu" ve "boğaza yaklaşan herhangi bir ABD savaş gemisinin batırılacağını" söylediği hatırlatılarak, "İran donanma komutanının artık bir donanması yok" ifadelerine yer verildi. ABD ve bölgesel müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiği öne sürülen açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü açık bir şekilde ABD ve bölgesel ortaklarının elindedir. ABD kuvvetleri, ortağı olan Körfez ülkelerinin dün boğazdan 19 milyon varilden fazla ham petrol sevkiyatı yapmasına yardımcı olmuştur" denildi.

DMO Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiğini açıklamıştı

DMO Donanması'nın üst düzey komutanlarından Tuğamiral Ali Azmaei, Hürmüz Boğazı'nın DMO kontrolünde olduğunu belirterek, "ABD'nin savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı'nın girişine yaklaşmasını bekliyoruz; böylece onları batırabiliriz" ifadelerini kullanmıştı. Azmaei, ABD'nin savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya "cesaret edemediğini" öne sürerek, 13 milyar dolar değerindeki bir ABD uçak gemisinin boğazdan 700 kilometre uzaklaştığını belirtmişti.