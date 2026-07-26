ABD, İran Limanlarına Denizde Abluka Uyguluyor - Son Dakika
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ABD, İran Limanlarına Denizde Abluka Uyguluyor

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ABD ordusu, İran limanlarına yönelik deniz ablukasında 12 geminin rotasını değiştirdi.

ABD ordusu, İran limanlarına yönelik deniz ablukası kapsamında 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini, 2 ticari gemiye ise asker çıkarıldığını açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik deniz ablukasının etkili bir şekilde devam ettiğini duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, 25 Temmuz itibarıyla 12 ticari geminin rotasının değiştirildiği, ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiği, 2 ticari gemiye ise asker çıkarıldığı bildirildi. 24 Temmuz'da Umman Körfezi'nde seyreden Mozambik bayraklı M/T Lavine adlı geminin tekrarlanan uyarılara rağmen ablukayı birden fazla kez delmeye çalıştığı belirtilerek, "Hareket kabiliyeti engellenen gemi, artık İran'a gitmemektedir" denildi. Son olarak, bugün erken saatlerde Umman Denizi'nde seyreden Komorlar bayraklı M/T Charminar adlı tankere denetim amacıyla asker çıkarıldığı aktarılarak, "Tanker şimdi yolculuğuna devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. ABD güçlerinin teyakkuzda olmayı sürdürdüğü vurgulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABD, İran Limanlarına Denizde Abluka Uyguluyor - Son Dakika

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