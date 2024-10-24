ABD İstanbul Başkonsolosu Eadeh, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ABD İstanbul Başkonsolosu Eadeh, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'ı Ziyaret Etti

ABD İstanbul Başkonsolosu Eadeh, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın\'ı Ziyaret Etti

Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı makamında ziyaret ederek, Balıkesir'de sürdürülen projeler hakkında bilgi aldı ve ikili iş birliği vurgusunda bulundu.

24.10.2024 08:14  Güncelleme: 08:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı makamında ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Balıkesir'e gelen Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'i makamında ağırladı. Ziyarette Başkan Akın, şehir için hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verirken ziyaretleri için Eadeh'e teşekkür dileklerini iletti. Makamdaki görüşmenin ardından ikili, Çamlık Ahmet Edip Uğur Gençlik Kültür ve Aktivite Merkezi'nde bulunan kentin bir çok tarihi yapısının minyatürünü içeren bir açık hava müzesi olan Mini10, çevre ve iklim üzerine çeşitli deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi ile kadın el işçiliğiyle ürünlerin üretildiği ve sergilendiği BALMEK Kurs ve atölyeleri ile dijital gençlik çalışmalarının yer aldığı Tech10 Merkezini ziyaret etti. Balıkesir'de sürdürülebilir bir kent hedefiyle önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Başkan Akın, ABD İstanbul Başkonsolusu Julie A. Eadeh ile yaptığı görüşmede iş birliği ve ortak çalışmaları önemsediğini dile getirdi. BALMEK atölyelerinde katılımcıların tasarladığı ürünleri inceleyen Eadeh'e Başkan Akın tarafından Balıkesir Pullusundan yapılan ve üzerinde domates gülü bulunan bir broş ve Balıkesir Pullusu işlemeli çanta hediye edildi. Balıkesir'i çok beğendiğini ifade eden Eadeh, başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Akın'ı tebrik etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri, Yerel Haberler, Ahmet Akın, Diplomasi, İstanbul, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD İstanbul Başkonsolosu Eadeh, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:32 Erdoğan, Bahçeli’nin Öcalan çağrısını televizyondan öğrenmiş Erdoğan, Bahçeli'nin Öcalan çağrısını televizyondan öğrenmiş
08:53 Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan ile görüştü Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan ile görüştü
01:11 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ’ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti
00:49 TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi
21:40 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış İşte TUSAŞ’ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
15:16 Eşini aldatırken yakalayıp o anları kayıt altına aldı Eşini aldatırken yakalayıp o anları kayıt altına aldı
15:07 Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde’nin sezonu kapattığını duyurdu Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapattığını duyurdu
15:00 Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım’da Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da
14:57 12 saat önce aldığı araba kül oldu, canını zor kurtardı 12 saat önce aldığı araba kül oldu, canını zor kurtardı
14:56 Bu markalardan uzak durun Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler
14:28 Narin Güran’ın öldürülmeden 1 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı Narin Güran'ın öldürülmeden 1 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
14:24 Bomba iddia: Bahçeli’nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti’ye katılacak Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak
14:13 Fenerbahçe’nin Mourinho’ya ödeyeceği tazminat ortaya çıktı Fenerbahçe'nin Mourinho'ya ödeyeceği tazminat ortaya çıktı
14:02 Babasını ve ağabeyini vurduktan sonra yaptıkları kan dondurdu Babasını ve ağabeyini vurduktan sonra yaptıkları kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 10:05:24. #1.12#
SON DAKİKA: ABD İstanbul Başkonsolosu Eadeh, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.