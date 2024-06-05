ABD'ye ait B-1B tipi bombardıman uçağı Güney Kore'de gerçek atış tatbikatına katıldı - Son Dakika
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Yerel

ABD'ye ait B-1B tipi bombardıman uçağı Güney Kore'de gerçek atış tatbikatına katıldı

ABD 7. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'ye ait iki F-15K savaş uçağı ile birlikte B-1B tipi bir bombardıman uçağı, gerçek mühimmat ile atış tatbikatı gerçekleştirdi. Bu tatbikat, ABD'nin Kore Yarımadası'nın güvenliği konusundaki kararlılığını göstermek amacıyla gerçekleştirildi.

05.06.2024 14:14
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ABD'ye ait B-1B tipi bombardıman uçağı 7 yıl aradan sonra ilk kez Güney Kore'de ortak gerçek atış tatbikatına katıldı.

Güney Kore ve Kuzey Kore arasında son günlerde artan gerginlik Kore Yarımadası ve çevresinde tansiyonu yükseltirken, Seul- Washington ittifakından kritik bir hamle geldi. ABD 7. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Guam Adası'ndaki Andersen Hava Üssü'nden kalkan B-1B tipi bir ağır bombardıman uçağının Güney Kore'ye ait iki F-15K savaş uçağı ile birlikte Seul'ün 181 kilometre güneydoğusundaki Taebaek şehri yakınlarında gerçek mühimmat ile atış tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi. ABD 7. Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral David Iverson konuyla yaptığı açıklamada, "Kore Yarımadası'nın güvenliği ABD'nin önceliğidir. Bunun gibi eğitim faaliyetleri ittifakımızı savunma ve bölgesel istikrarı koruma konusundaki kararlılığımızı göstermektedir" ifadelerini kullandı. Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Güney Kore ve ABD arasındaki yakın koordinasyon çerçevesindeki bu tatbikat, ABD'nin genişletilmiş caydırıcılık taahhüdünü uygulama ve birleşik savunma duruşunu güçlendirme amacıyla gerçekleştirilmiştir" denildi. ABD'ye ait B-1B tipi bir bombardıman uçağının en son 2017 yılında Güney Kore'de benzer bir tatbikata katıldığı belirtildi.

Tansiyon yükselmişti

Kuzey Kore'nin ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemeleri ve Güney Kore sınırına çöp yüklü balonlar göndermesi Kore Yarımadası'nda tansiyonu yükseltmiş, son olarak Seul yönetimi 2018 yılında Pyongyang ile askeri gerilimleri azaltmak üzere imzalanan askeri anlaşmayı tamamen askıya alma kararı almıştı. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ABD'ye ait B-1B tipi bombardıman uçağı Güney Kore'de gerçek atış tatbikatına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'ye ait B-1B tipi bombardıman uçağı Güney Kore'de gerçek atış tatbikatına katıldı - Son Dakika
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