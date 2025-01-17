ABD'de TikTok yasağına onay çıktı - Son Dakika
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ABD'de TikTok yasağına onay çıktı

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ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok'un yasaklanmasını öngören yasayı onayladı. Uygulama 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

17.01.2025 19:27
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ABD'nin, dünya çapında büyük bir popülerliğe ulaşan sosyal medya uygulaması TikTok'a karşı savaşında yeni bir gelişme yaşandı.

YÜKSEK MAHKEME YASAĞI RESMEN ONAYLADI

ABD Yüksek Mahkemesi, ülkede TikTok'un yasaklanmasını öngören yasayı onayladı. Yasanın ifade özgürlüğü haklarını ihlal etmediğini belirten mahkeme, ABD hükümetinin uygulamaya sahip olan Çinli ByteDance şirketi ilgili meşru ulusal güvenlik endişelerini ortaya koyduğuna karar verdi. Yasa, 19 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

"BU UYGULAMA AMERİKALILARIN TELEFONLARINDA BİR CASUS BALONUDUR"

ABD Temsilciler Meclisi, Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu TikTok'un ABD'deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısını 58'e karşı 360 oyla geçtiğimiz yıl onaylamıştı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul oylamanın ardından, "Bu tasarı Amerikalıları ve özellikle de Amerikalı çocukları TikTok uygulamasındaki Çin propagandasının kötü etkisinden koruyor. Bu uygulama Amerikalıların telefonlarında bir casus balonudur" demişti.

TİKTOK CEO'SU "ANAYASA BİZİM TARAFIMIZDA" DEMİŞTİ

TikTok CEO'su Shou Zi Chew ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın da onayladığı yasayı engellemek için başlattıkları yasal mücadeleyi kazanmayı beklediklerini ifade ederek, "İçiniz rahat olsun, hiçbir yere gitmiyoruz. Gerçekler ve Anayasa bizim tarafımızda ve yine galip gelmeyi umuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD\'de TikTok yasağına onay çıktı
Kaynak: İHA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ABD'de TikTok yasağına onay çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Apple User:
    darısı bize 71 2 Yanıtla
  • Akgün Can:
    Türkiyedede yasaklanması lazm kesinlikle 56 3 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Türkiye’de de kapansa chp karşı çıkar kesin 16 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    olamaz ABD nin kızları fena 7 14 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    bizde hala serbest, çünkü ahlaksızlık dolu. Ahlaksızlık diz boyu olunca sorun yok hükümete göre… 14 4 Yanıtla
  • Ercan soykök:
    hükümet içkiye zam yapacagina tiktok u kapatsın. Sorarsan müslüman bunlar 12 3 Yanıtla
  • Turan Erat:
    gavur oldukları halde ahlak bozucu dur diye yasaklıyor biz Müslüm ülkelere ne oluyorda yasaklanmiyor 14 1 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    türkiyede yasaklanması lazım inşallah bir an önce kapatırlar 10 1 Yanıtla
  • Güven GÖRGÜLÜ:
    son zaman bu moda çıktı. yasaklama için onay çıkması. kafa karışıklığı yaratmak için kelime oyunu. yok Lübnana saldırı için israilde onay çıktı vs. vs 7 1 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Biz müslüman ülkeyiz tiktok tam bizlik, aman yasaklamayın ayıp olur tiktoka, utanmazlar. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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