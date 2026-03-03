Arnavutköy\'de Ramazan coşkusuna AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlik alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Özdemir, programın ardından Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Gençlerle Sahur" programına katılarak gençlerle birlikte menemen yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Arnavutköy Belediyesi tarafından ilçede kurulan Ramazan etkinlik alanını ziyaret etti. Ramazan ayının manevi atmosferinin yaşandığı etkinlik alanını gezen Özdemir'e Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ile AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek eşlik etti. Etkinlik alanında kurulan stantları ve etkinlik alanlarını inceleyen Özdemir, alanda bulunan vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhuna dikkat çekti. Ziyaret sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Özdemir, aileler ve çocuklarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlerle sahur programına katıldı

Ziyaretin ardından Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Gençlerle Sahur" programına katılan Abdullah Özdemir, gençlerle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada gençlerle sohbet eden Özdemir, gençlerle birlikte menemen yaparak sahur hazırlıklarına eşlik etti. Programda gençlerle aynı sofrada sahur yapan Özdemir, Ramazan ayının birlik ve kardeşlik iklimini gençlerle birlikte paylaştı. Arnavutköy'de Ramazan boyunca kurulan etkinlik alanlarında kültür-sanat programları, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve Ramazan çarşısı ile vatandaşlar bir araya gelmeye devam ederken, düzenlenen programlar Ramazan'ın manevi atmosferini ilçenin dört bir yanında yaşatıyor.