Arnavutköy'de Ramazan coşkusuna AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arnavutköy'de Ramazan coşkusuna AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti

Arnavutköy\'de Ramazan coşkusuna AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti
03.03.2026 09:25  Güncelleme: 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinlik alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve 'Gençlerle Sahur' programında gençlere menemen yaparak sahur yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlik alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Özdemir, programın ardından Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Gençlerle Sahur" programına katılarak gençlerle birlikte menemen yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Arnavutköy Belediyesi tarafından ilçede kurulan Ramazan etkinlik alanını ziyaret etti. Ramazan ayının manevi atmosferinin yaşandığı etkinlik alanını gezen Özdemir'e Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ile AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek eşlik etti. Etkinlik alanında kurulan stantları ve etkinlik alanlarını inceleyen Özdemir, alanda bulunan vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhuna dikkat çekti. Ziyaret sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Özdemir, aileler ve çocuklarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlerle sahur programına katıldı

Ziyaretin ardından Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Gençlerle Sahur" programına katılan Abdullah Özdemir, gençlerle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada gençlerle sohbet eden Özdemir, gençlerle birlikte menemen yaparak sahur hazırlıklarına eşlik etti. Programda gençlerle aynı sofrada sahur yapan Özdemir, Ramazan ayının birlik ve kardeşlik iklimini gençlerle birlikte paylaştı. Arnavutköy'de Ramazan boyunca kurulan etkinlik alanlarında kültür-sanat programları, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve Ramazan çarşısı ile vatandaşlar bir araya gelmeye devam ederken, düzenlenen programlar Ramazan'ın manevi atmosferini ilçenin dört bir yanında yaşatıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Arnavutköy Belediyesi, Abdullah Özdemir, İstanbul, AK Parti, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arnavutköy'de Ramazan coşkusuna AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye ekonomisiyle ilgili yüz güldüren veri Mehmet Şimşek kayıtsız kalamadı Türkiye ekonomisiyle ilgili yüz güldüren veri! Mehmet Şimşek kayıtsız kalamadı
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama "Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
Körfez’de patlayan bombalar Fransa’yı harekete geçirdi Körfez'de patlayan bombalar Fransa'yı harekete geçirdi
Michael Carrick’in Manchester United’ı resmen uçuyor Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor
Lisede dehşet Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı

10:04
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
Mart ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Enflasyon şubat ayında 2,96 arttı, yıllık 31,53 oldu
Enflasyon şubat ayında 2,96 arttı, yıllık 31,53 oldu
09:47
İran’ın büyük hatası MOSSAD, Hamaney’i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
İran'ın büyük hatası! MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
09:30
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
09:06
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
08:59
Neler oluyor ABD’de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 10:18:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Ramazan coşkusuna AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.