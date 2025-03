Abdullah Zeydan: "Bizler 5 Yıl Boyunca Halkımızın Hizmetinde Olacağız"

(VAN)- Yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, "Bizler hem eş başkanlar olarak, hem belediye meclisi olarak yerel seçimlerde halkımızın büyük bir teveccühüyle seçildik, bu gerçeği hiçbir kumpas, hiçbir siyasi darbe değiştirmeyecektir. Bizler bu 5 yıl boyunca halkımızın emrinde bize oy veren, vermeyen herkesin emrinde halkımızın hakkını, hukukunu iradesini koruyarak görevimize devam edeceğiz" dedi.

DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri "kayyum" gündemiyle KESK Şubeler Platformu'nda bir araya geldi. Yerlerine kayyum atanan belediye eş başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, her koşulda halka hizmet etmeyi sürdüreceklerini vurguladı. Zeydan ve Şedal başkanlığında yapılan toplantıda, kayyumun iptal ettiği projeler masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Abdullah Zeydan, şunları söyledi:

"Her ne kadar hukuksuz bir yargı kararıyla siyasi bir darbeyle iktidarın halkın iradesine çökerek kayyum gaspına başvurması bizim belediye eş başkanları olarak, belediye meclisi olarak görevimizin bittiği anlamına gelmiyor. Bizler hem eş başkanlar olarak, hem belediye meclisi olarak 31 Mart 2024 seçimlerinde halkımızın büyük bir teveccühüyle seçilmiş eş başkanlar ve büyükşehir belediye meclisiyiz. Bu gerçeği hiçbir kumpas, hiçbir siyasi darbe değiştirmeyecektir. Van halkı demokratik hakkını kullanarak seçimlerde bizi 5 yıllığına hizmetkarı olarak seçmiştir. Bizler de bu 5 yıl boyunca halkımızın emrinde bize oy veren, vermeyen herkesin emrinde halkımızın hakkını, hukukunu iradesini koruyarak görevimize devam edeceğiz. Bunu yaparken de demokratik hakkını kullanan, kendi iradesini demokrasiyi, adaleti sahiplenen başta 80 yaşındaki annelerimiz olmak üzere kadınlar, gençler belediye eş başkanımız, eş başkanlarımız, milletvekillerimiz darp edilerek ağır işkenceler halkın iradesini gasp ettiler. Van halkının görkemli bir şekilde kendi iradesini ve sadece kendi iradesinin değil aslında Türkiye'de yaşayan 85 milyon halkın iradesini ve onurunu o işkenceye rağmen koruduğunu Van halkı bütün dünyaya gösterdi. Bizler halkımıza minnettarız. ve bizler halkımızın hizmetkarları olarak bu kayyum hırsızlık, yolsuzluk ve gasp darbe düzeninin karşısında halkımızın iradesini ve hakkını koruyacağımızın sözünü yeniliyoruz. Onun için burada bir belediye meclisi olarak yine görevimizin başında olduğumuzu denetim yönetim kabiliyetimizi her an yine sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz."

"Tarihi bir dönemden geçiyoruz"

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal ise şöyle konuştu:

"Hakikaten tarihi bir süreçten geçiyoruz. Belki her dönem bu cümleyi kullandık ama gerçekten tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bunun aslında şu an bu mekanda oluşumuz bile halkın kurumlarının yani yerel yöneticilik açısından yeniden katılımcılığı açmak, yeniden burada bulunmanın aslında halkın sorunlarını, ihtiyaçlarını bu kurumlarda da çözebilmek olduğunu göstermek bizim alternatifsiz olmadığımızda göstermiş oluyor. Karar ne kadar kararlı olduğumuzu da göstermiş oluyor. Elbette ki bizler yeni şahit oluyoruz iktidarın saldırılarına ulus devlet aklının saldırılarına yeni maruz kalmıyoruz."

Barış ve demokratik toplum çağrısı hakkında da konuşan Şedal, "Biliyorsunuz arkadaşlar aslında barış ve demokratik toplum çağrısını hemen akabinde birçok yerde buluşmalar gerçekleşti. ve bu süreçte yerel yönetimler olarak da bizim önümüzde çok ciddi sorumluluklar duruyor. Bizler de yerel yöneticiler olarak başta eş başkanlar olarak yerel yönetimlerle yapılacak her faaliyetin barışa hizmet etmesi toplumsal barışın sağlanmasına hizmet edeceğimizi buradan belirtelim. Dolayısıyla bu barış tesis edilirse toplum demokratikleşirse elbette burada yerelde yaşadığımız birçok sorun da çözülmüş olacaktır. Merkezi hükümetin bütün kısıtlama, kesintilerine rağmen bütçeyi kısmalarına, tasarruf tedbirlerine rağmen birçok çalışmayı etkin bir şekilde hayata geçirdik" dedi.

"Bize 230 milyon, kayyuma 350"

Kendilerine verilen bütçe ile kayyuma verilen bütçenin farklı olduğunu belirten Şedal, "Bizler yönetimi geldiğimizde her ay büyük kesintilerle karşı karşıya geliyorduk. Burada kendi dönemimizle aslında kayyumun gelmesiyle merkezi hükümetin göndermiş olduğu bütçeyi de buradan ifade etmek isteriz. Bizim dönemimizde en son ay yatırılan muhasebat genel müdürlüğünden gelen bütçe 230 milyondu. Ancak kayyumun atanmasıyla birlikte bu ay gelen bütçe ise 350 milyon lira. Neredeyse yani arada 120 milyon lira fark var" diye ifade etti.