Abdullah Zeydan: "Bizler 5 Yıl Boyunca Halkımızın Hizmetinde Olacağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Abdullah Zeydan: "Bizler 5 Yıl Boyunca Halkımızın Hizmetinde Olacağız"

Yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, "Bizler hem eş başkanlar olarak, hem belediye meclisi olarak yerel seçimlerde halkımızın büyük bir teveccühüyle seçildik, bu gerçeği hiçbir kumpas, hiçbir siyasi darbe değiştirmeyecektir. Bizler bu 5 yıl boyunca halkımızın emrinde bize oy veren, vermeyen herkesin emrinde halkımızın hakkını, hukukunu iradesini koruyarak görevimize devam edeceğiz" dedi.

11.03.2025 15:36  Güncelleme: 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(VAN)- Yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, "Bizler hem eş başkanlar olarak, hem belediye meclisi olarak yerel seçimlerde halkımızın büyük bir teveccühüyle seçildik, bu gerçeği hiçbir kumpas, hiçbir siyasi darbe değiştirmeyecektir. Bizler bu 5 yıl boyunca halkımızın emrinde bize oy veren, vermeyen herkesin emrinde halkımızın hakkını, hukukunu iradesini koruyarak görevimize devam edeceğiz" dedi.

DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri "kayyum" gündemiyle KESK Şubeler Platformu'nda bir araya geldi. Yerlerine kayyum atanan belediye eş başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, her koşulda halka hizmet etmeyi sürdüreceklerini vurguladı. Zeydan ve Şedal başkanlığında yapılan toplantıda, kayyumun iptal ettiği projeler masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Abdullah Zeydan, şunları söyledi:

"Her ne kadar hukuksuz bir yargı kararıyla siyasi bir darbeyle iktidarın halkın iradesine çökerek kayyum gaspına başvurması bizim belediye eş başkanları olarak, belediye meclisi olarak görevimizin bittiği anlamına gelmiyor. Bizler hem eş başkanlar olarak, hem belediye meclisi olarak 31 Mart 2024 seçimlerinde halkımızın büyük bir teveccühüyle seçilmiş eş başkanlar ve büyükşehir belediye meclisiyiz. Bu gerçeği hiçbir kumpas, hiçbir siyasi darbe değiştirmeyecektir. Van halkı demokratik hakkını kullanarak seçimlerde bizi 5 yıllığına hizmetkarı olarak seçmiştir. Bizler de bu 5 yıl boyunca halkımızın emrinde bize oy veren, vermeyen herkesin emrinde halkımızın hakkını, hukukunu iradesini koruyarak görevimize devam edeceğiz. Bunu yaparken de demokratik hakkını kullanan, kendi iradesini demokrasiyi, adaleti sahiplenen başta 80 yaşındaki annelerimiz olmak üzere kadınlar, gençler belediye eş başkanımız, eş başkanlarımız, milletvekillerimiz darp edilerek ağır işkenceler halkın iradesini gasp ettiler. Van halkının görkemli bir şekilde kendi iradesini ve sadece kendi iradesinin değil aslında Türkiye'de yaşayan 85 milyon halkın iradesini ve onurunu o işkenceye rağmen koruduğunu Van halkı bütün dünyaya gösterdi. Bizler halkımıza minnettarız. ve bizler halkımızın hizmetkarları olarak bu kayyum hırsızlık, yolsuzluk ve gasp darbe düzeninin karşısında halkımızın iradesini ve hakkını koruyacağımızın sözünü yeniliyoruz. Onun için burada bir belediye meclisi olarak yine görevimizin başında olduğumuzu denetim yönetim kabiliyetimizi her an yine sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz."

"Tarihi bir dönemden geçiyoruz"

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal ise şöyle konuştu:

"Hakikaten tarihi bir süreçten geçiyoruz. Belki her dönem bu cümleyi kullandık ama gerçekten tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bunun aslında şu an bu mekanda oluşumuz bile halkın kurumlarının yani yerel yöneticilik açısından yeniden katılımcılığı açmak, yeniden burada bulunmanın aslında halkın sorunlarını, ihtiyaçlarını bu kurumlarda da çözebilmek olduğunu göstermek bizim alternatifsiz olmadığımızda göstermiş oluyor. Karar ne kadar kararlı olduğumuzu da göstermiş oluyor. Elbette ki bizler yeni şahit oluyoruz iktidarın saldırılarına ulus devlet aklının saldırılarına yeni maruz kalmıyoruz."

Barış ve demokratik toplum çağrısı hakkında da konuşan Şedal, "Biliyorsunuz arkadaşlar aslında barış ve demokratik toplum çağrısını hemen akabinde birçok yerde buluşmalar gerçekleşti. ve bu süreçte yerel yönetimler olarak da bizim önümüzde çok ciddi sorumluluklar duruyor. Bizler de yerel yöneticiler olarak başta eş başkanlar olarak yerel yönetimlerle yapılacak her faaliyetin barışa hizmet etmesi toplumsal barışın sağlanmasına hizmet edeceğimizi buradan belirtelim. Dolayısıyla bu barış tesis edilirse toplum demokratikleşirse elbette burada yerelde yaşadığımız birçok sorun da çözülmüş olacaktır. Merkezi hükümetin bütün kısıtlama, kesintilerine rağmen bütçeyi kısmalarına, tasarruf tedbirlerine rağmen birçok çalışmayı etkin bir şekilde hayata geçirdik" dedi.

"Bize 230 milyon, kayyuma 350"

Kendilerine verilen bütçe ile kayyuma verilen bütçenin farklı olduğunu belirten Şedal, "Bizler yönetimi geldiğimizde her ay büyük kesintilerle karşı karşıya geliyorduk. Burada kendi dönemimizle aslında kayyumun gelmesiyle merkezi hükümetin göndermiş olduğu bütçeyi de buradan ifade etmek isteriz. Bizim dönemimizde en son ay yatırılan muhasebat genel müdürlüğünden gelen bütçe 230 milyondu. Ancak kayyumun atanmasıyla birlikte bu ay gelen bütçe ise 350 milyon lira. Neredeyse yani arada 120 milyon lira fark var" diye ifade etti.

Kaynak: ANKA

Van Büyükşehir Belediyesi, Abdullah Zeydan, Yerel Haberler, Politika, Belediye, Kayyum, Yerel, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Abdullah Zeydan: 'Bizler 5 Yıl Boyunca Halkımızın Hizmetinde Olacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
Filistin’e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı Trump’tan karara destek Filistin'e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı! Trump'tan karara destek
Suriye’de hükümet ile YPG anlaştı Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın
Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan’dan Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
Fatih Terim’den Galatasaray’a şampiyonluk mesajı Fatih Terim'den Galatasaray'a şampiyonluk mesajı
Nevşehir’de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı Nevşehir'de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump’ın Ukrayna için çabaları olumlu NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump'ın Ukrayna için çabaları olumlu

15:39 Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
14:29 Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
13:54 PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
13:44 Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
21:23 Filistin’e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı Trump’tan karara destek Filistin'e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı! Trump'tan karara destek
21:19 Suriye’de hükümet ile YPG anlaştı Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
20:55 Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın
20:50 Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan’dan Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
20:47 Fatih Terim’den Galatasaray’a şampiyonluk mesajı Fatih Terim'den Galatasaray'a şampiyonluk mesajı
20:44 Nevşehir’de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı Nevşehir'de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı
20:16 NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump’ın Ukrayna için çabaları olumlu NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump'ın Ukrayna için çabaları olumlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 15:59:39. #7.11#
SON DAKİKA: Abdullah Zeydan: "Bizler 5 Yıl Boyunca Halkımızın Hizmetinde Olacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.