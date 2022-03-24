Ablalarını kurtarmak için Antalya'dan Ukrayna'ya gitti, bir ablası öldü diğerini kurtardı - Son Dakika
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Ablalarını kurtarmak için Antalya'dan Ukrayna'ya gitti, bir ablası öldü diğerini kurtardı

24.03.2022 00:57
Ablalarını kurtarmak için Antalya'dan Ukrayna'ya gitti, bir ablası öldü diğerini kurtardı

Ukrayna'da savaşın ortasında kalan ablalarını kurtarmak için Antalya'dan Ukrayna'ya giden kadının bir ablası bombanın isabet etmesi sonucu öldü, diğer ablası kurtuldu.

Ukrayna'da savaşın ortasında kalan ablalarını kurtarmak için Antalya'dan Ukrayna'ya giden kadının bir ablası bombanın isabet etmesi sonucu öldü, diğer ablası kurtuldu. Kadının oğulları da Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşıyor.

Antalya'da yaşayan Ukraynalı kadın Valentyna Gorıpova, Ukrayna'da savaşın ortasında kalan ablalarını kurtarmak için Ukrayna'ya gitti. Ukrayna'daki ailesine kavuştuğunda hayatının en kötü günlerinden birini yaşayan Gorıpova, Rusya tarafından atılan bomba sonucu ablasının öldüğünü öğrendi. Diğer ablasını savaşın ortasından kurtaran Gorıpova, ablasıyla birlikte Türkiye'ye geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giren Gorıpova ve ablası, Antalya'ya hareket etti.

"Ruslar ablamın cenazesini gömmemize izin vermedi, bahçeye gömdük"

İki oğlunu ve bir torununu Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'da bıraktığını söyleyen Gorıpova, "Ukrayna'da ışık, su, gaz ve ekmek yok. Çok zor anlar yaşanıyor. Bombalar nedeniyle artık evler dahi yok. Bomba patlaması sonucu ablam hayatını kaybetti. Ama Ruslar cenazemizi defnetmek için bile izin vermediler. Biz de bahçemize gömdük. Bu süreçte en büyük destekçimiz Türkiye oldu. Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Türkiye her zaman Ukrayna'nın yanındadır. Yaşasın Türkiye" dedi.

"Şu anda herkes Ukrayna'yı koruyor"

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Ukrayna'da yaşayan Azerbaycanlı Fahrettin Talip Zade, "Bazılarının kardeşleri ölüyor, bazılarının oğulları ölüyor, bazılarının evleri yok, ışıkları yok, gaz yok. Yaşasın Türkiye, Yaşasın Ukrayna. Hanımefendinin ablasının evine bomba düştü mahvoldu. Şu anda herkes Ukrayna'yı koruyor" açıklamasında bulundu. - EDİRNE

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Antalya, Ukrayna, Türkiye, Ölü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ablalarını kurtarmak için Antalya'dan Ukrayna'ya gitti, bir ablası öldü diğerini kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ablalarını kurtarmak için Antalya'dan Ukrayna'ya gitti, bir ablası öldü diğerini kurtardı - Son Dakika
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