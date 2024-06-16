Acemi kasaplar yanlışlıkla kendilerini kesti

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Acemi kasaplar iş başında

MALATYA - Malatya'da Kurban Bayramı'nın 1. gününde kurban kesmek isteyen acemi kasaplar yanlışlıkla kendilerini kesince soluğu acil servislerde aldı.

Kurban Bayramı'nın 1. gününde tüm Türkiye'de olduğu gibi deprem bölgesi olan Malatya'da da acemi kasaplar kurban yerine yanlışlıkla kendilerini kesti. Bacağından, kolundan, ayağından, parmağından yaralanan acemi kasaplar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Bazı vatandaşlar da kurban tepmesi sonucu yaralanırken kendilerini yaralayarak hastaneye gelen vatandaşlar, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.