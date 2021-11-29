Üye Girişi
Acemler'e yapılan devasa sağlık kompleksinin kaba inşaatı bitti - Son Dakika

Acemler'e yapılan devasa sağlık kompleksinin kaba inşaatı bitti

29.11.2021 16:07

Acemler'e yapılan devasa sağlık kompleksinin kaba inşaatı bitti Kapasitesi artan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi, yeni şehir hastanesi hüviyeti aldı Bursa'da Acemler Kavşağı'nın yanı başında yapılan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi, yatak kapasitesi arttırılarak şehir hastanesi hüviyeti kazandı.

Acemler'e yapılan devasa sağlık kompleksinin kaba inşaatı bitti

Kapasitesi artan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi, yeni şehir hastanesi hüviyeti aldı

BURSA - Bursa'da Acemler Kavşağı'nın yanı başında yapılan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi, yatak kapasitesi arttırılarak şehir hastanesi hüviyeti kazandı.

Kaba inşaatı biten ve tamamlanma oranı yüzde 53'e gelen hastane inşaatında AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve iş adamı Celal Sönmez incelemelerde bulundu. Kaba inşaatı biten hastanede elektrik ve fayans işlerine başlandı. Hastane 2023 Nisan ayında hizmete başlayacak. Milletvekili Mustafa Esgin, "Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin kaba inşaatı geçtiğimiz günlerde bitti. Hastanede inşaatının yüzde 52'si tamamlandı. Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi aslında bir şehir hastanesi hüviyeti aldı. 1315 yatak kapasitesiyle şehrin merkezi noktasında. Buraya Çekirge, çocuk doğum ve onkoloji hastanelerini taşıyacağız. Boşalan onkoloji hastanesini memleket hastanesinin bir parçası haline getireceğiz. İnşallah hem memleket hastanemizi, hem de Ali Osman Sönmez Devlet Hastanemizi Bursa halkının hizmetine sunma gayreti içerisindeyiz. Bu süreçte firma kaynaklı tasfiye süreci yaşanmıştı. Bu da bir miktar zaman kaybına sebebiyet verdi. Yeni süreçte inşaat çok hızlı ilerliyor. Celal Sönmez Bursa'ya çok önemli eğitim ve sağlık anlamında hizmetler yapmış, katkılar sağlamış bir büyüğümüz. Bursa'da sağlık yatırımlarında aldığımız mesafenin ne kadar önemli olduğunu bu covid sürecinde görmüş olduk" dedi.

Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, "Güzel bir hayır işinin belli bir noktasını aşmış olarak buradayız. Hastanenin son durumu ne halde diye bir araya geldik. Ben Sönmez ailesine şükranlarımı arz ediyorum. Daha öncesinde olduğu gibi bugün de yanımızdalar. Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanemizden sonra Ali Osman Sönmez Devlet Hastanemizin inşaatına ciddi bir katkı sağladılar. Bu hastanenin bin 315 yatağı olacak. İkinci bir şehir hastanesi gibi şehrin doğusunda, batısında ve merkezinde 3 büyük hastaneyle Bursa'ya hizmet etmeyi gayret edeceğiz. Yakın zamanda restorasyonu ve güçlendirme çalışmalarına başlayıp kendi konseptinde hizmete sunacağımız memleket hastanemiz başta olmak üzere Kestel, Gürsu, Dörtçelik ve yeni inşaatın başlatmak üzere olduğumuz Ayten Bozkaya Spastik Çocuk Hastanemizle birlikte merkezdeki hastane ihtiyacımızı belli noktaya taşımız olacağız" şeklinde konuştu.

İş adamı Celal Sönmez, "Bugün kaba inşaatının bittiğini ve toplam inşaatının yüzde 52'sinin tamamlandığını gördük. Açıldığı günü de en kısa zamanda göreceğiz. Proje 750 yataktan 1315 yatağa çıkmış. Yetkililere bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Acemler'e yapılan devasa sağlık kompleksinin kaba inşaatı bitti
Acemler'e yapılan devasa sağlık kompleksinin kaba inşaatı bitti
Acemler'e yapılan devasa sağlık kompleksinin kaba inşaatı bitti
Acemler'e yapılan devasa sağlık kompleksinin kaba inşaatı bitti

Devlet Hastanesi, Ali Osman Sönmez, Celal Sönmez, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Acemler'e yapılan devasa sağlık kompleksinin kaba inşaatı bitti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim'e yaptığı sert eleştirilerle tanınan Ahmet Çakar'dan olay yorum: Vatanı mı satmış! 17:07 Fatih Terim'e yaptığı sert eleştirilerle tanınan Ahmet Çakar'dan olay yorum: Vatanı mı satmış! Doktoru 16:27 Doktoru "cinler senin için kurban kesecek" diye dolandırdı! 3 kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı 16:25 3 kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı
28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 15:41 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı 15:35 Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi 14:42 Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi
Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu: 2 ölü, 9 yaralı 14:40 Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu: 2 ölü, 9 yaralı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim 14:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim

Son Dakika Haberleri
17:06 Fatih Terim'e yaptığı sert eleştirilerle tanınan Ahmet Çakar'dan olay yorum: Vatanı mı satmış!
17:04 Altının kilogramı 730 bin liraya çıktı
16:53 HDP'nin kapatılma davasında gelişme! Esas hakkındaki görüş AYM'ye sunuldu
16:51 İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı
16:45 İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu
16:24 3 kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı
16:23 AK Partili Kurtulmuş: Yılbaşı itibarıyla fiyat pahalılığını önleyecek birtakım adımlar atılacak
16:21 Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı
16:19 Nadir görülen hastalık sebebiyle sürekli deri değiştiriyor
16:16 Beylikdüzü'nde kuvvetli fırtına binayı paramparça etti
İspanya'da enflasyon son 29 yılın en yüksek seviyesini gördü İspanya'da enflasyon son 29 yılın en yüksek seviyesini gördü         
17:13
Altının kilogramı 730 bin liraya çıktı Altının kilogramı 730 bin liraya çıktı         
17:05
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü         
16:26
Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim         
16:05
Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı         
15:36
İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!         
15:32
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!         
14:41
Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek         
14:28
Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır         
13:39
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 17:18:37. #1.13#
SON DAKİKA: Acemler'e yapılan devasa sağlık kompleksinin kaba inşaatı bitti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement