AÇGC'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programı - Son Dakika

Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü bir dizi etkinlikle kutlayacak.

Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek olan program 10 Ocak saat 16: 00'da 'Gazeteci Gözüyle Ağrı' adlı fotoğraf sergisi ile başlayacak. Serginin ardından Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, gazeteciler onuruna il protokolü ve STK'ların da katılımı ile yemek programında gazetecilerle bir araya gelecek. Yılın en başarılı gazetecilerinin ödüllendirileceği 'Yılın En İyileri Ödül Töreni'nin ardından Hayati İnanç, gazeteciler ve Ağrılılar ile bir araya gelecek. '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' özel programı plaket takdimi ile son bulacak. - AĞRI