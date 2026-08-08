Açık Kapı ile Vatandaş Memnuniyeti - Son Dakika
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Açık Kapı ile Vatandaş Memnuniyeti

Açık Kapı ile Vatandaş Memnuniyeti
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Kaymakam Güldoğan, Açık Kapı uygulaması ile vatandaşların taleplerini dinleyerek çözümler üretiyor.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, vatandaş odaklı hizmet anlayışı kapsamında Açık Kapı biriminde vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve sorunlarını dinlemeyi sürdürdü.

Düzenli olarak gerçekleştirilen vatandaş buluşmalarında vatandaşların ilettiği talep ve başvuruları tek tek değerlendiren Kaymakam Güldoğan, sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulması için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışıldığını belirtti.

Başvuruların yakından takip edildiğini vurgulayan Güldoğan, vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.

Kaymakam Ali Güldoğan, "Devlet ile vatandaş arasında güçlü bir iletişim köprüsü oluşturan Açık Kapı uygulaması kapsamında, vatandaşlarımızın görüş ve taleplerini doğrudan dinlemeye, başvuruların etkin ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Açık Kapı uygulamasıyla vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ulaşmasının hedeflendiği, taleplerin hızlı ve etkin şekilde değerlendirilerek çözüme kavuşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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