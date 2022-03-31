Açık Kapı'ya en fazla başvuru e devletten - Son Dakika
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Açık Kapı'ya en fazla başvuru e devletten

31.03.2022 15:32
Açık Kapı'ya en fazla başvuru e devletten

Malatya ve bazı ilçelerde hizmet veren Açık Kapı Projesine vatandaşlar en fazla e devlet üzerinden başvuruyor.

Malatya ve bazı ilçelerde hizmet veren Açık Kapı Projesine vatandaşlar en fazla e devlet üzerinden başvuruyor.

Malatya Açık Kapı Projesine 2018-2022 yılları arasında toplam 51 bin 255 başvuru yapıldı. Bunlardan 28 bin 731 başvuru E-Devlet üzerinden, 15 bin 319 başvuru www.acikkapi.gov.tr adresinden, 4 bin 762 başvuru yüz yüze ve 2 bin 443 başvuru ise mobil uygulama üzerinden alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Açık Kapı Projesi çerçevesinde Malatya Valiliğinde kurulan Açık Kapı Şube Müdürlüğü ile Açık Kapı Şeflikleri ise Battalgazi, Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerinde Kaymakamlık binasında faaliyetlerini sürdürüyor.

Valilik ve Kaymakamlıklarda faaliyet gösteren Açık Kapı ile vatandaş odaklı bir yaklaşım benimseyerek, taleplere hızlı ve doğru çözümler üretmeyi, hizmetlerde vatandaş memnuniyetini arttırmayı, kronikleşmiş sorunlara çözüm üretmeyi, devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni artırmayı, güler yüzlü çalışanlarıyla vatandaşlarla birebir ve sıcak bir iletişim kurmayı amacını taşıyor. Vatandaşlar, www.acikkapi.gov.tr adresinden veya App Store, Google Playdan indirilip Açık Kapı uygulaması ile veyahut yüz yüze Valilik ve Kaymakamlıkta bulunan Açık Kapı Birimlerine başvuru yapabiliyor. Başvuru elektronik sisteme kaydedilmekte ve Açık Kapı sorumluları tarafından sistemden ilgili birime yönlendiriliyor. Talep durumuna göre talep sahibi ile birebir iletişime geçilmekte ve ilgili birimler başvuruyu süratle değerlendirerek 7 iş günü içerisinde cevaplandırılıyor. Başvuru sahibine başvuru ile ilgili bilgi mesajı gönderilmekte bu mesaj gelince www.acikkapi.gov.tr adresinden veya Açık Kapı mobil uygulamasından başvurunun sonucu öğreniliyor.

Açık Kapı tanıtım standı açıldı

Bu arada, Yeni Cami ön kısmında bulunan alanda açılan Açık Kapı tanıtım standı ile vatandaşlara broşürler verilerek, Açık Kapının faaliyetleri konusunda bilgilendirme yapılıyor. - MALATYA

Açık Kapı'ya en fazla başvuru e devletten

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İçişleri Bakanlığı, Doğanşehir, E-Devlet, Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Açık Kapı'ya en fazla başvuru e devletten - Son Dakika


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