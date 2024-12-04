Acil Sağlık Haftası için Farkındalık Standı

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7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftasında bir alışveriş merkezinde Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver teması ile açılan farkındalık standını ziyaret etti.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gökhan Katırcı, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ayşenaz Özcan, Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli Uzman ve Düzce UMKE Sorumlusu Ahmet İyi'nin eşlik ettiği programda Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, stantta görevli personellerin Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğince açılan ve toplumda Acil Sağlık Hizmetlerinin önemini vurgulamak, bu alandaki farkındalığı artırmak, halkı acil durumlar konusunda bilinçlendirmek ve Acil Sağlık Hizmetlerinde görev alan profesyonellerin özverili çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla açılan stantta trafikte ambulansın geçiş önceliği, fermuar sistemi, 112 acil çağrı merkezinin gereksiz aranmaması konularında vatandaşlarımıza bilgilendirmelerde bulunularak broşür dağıtımı gerçekleştirildi. - DÜZCE