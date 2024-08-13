Acılı anne her gün yolunu gözlüyor: 'Tamam baba geliyorum' dedi, 18 gündür kayıp - Son Dakika
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Yerel

Acılı anne her gün yolunu gözlüyor: 'Tamam baba geliyorum' dedi, 18 gündür kayıp

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 17 gündür haber alınamayan genç kızı bulmak için başlatılan aramalar sonuçsuz kaldı. Umutları tükenmeye başlayan acılı anne, 'Kızım neredeysen gel bir tanem, sen benim başımın tacısın neredeysen ara biz çok perişan olduk' diye kızına seslendi.

13.08.2024 23:37
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Acılı anne her gün yolunu gözlüyor: 'Tamam baba geliyorum' dedi, 18 gündür kayıp

OSMANİYE - Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 17 gündür haber alınamayan genç kızı bulmak için başlatılan aramalar sonuçsuz kaldı. Umutları tükenmeye başlayan acılı anne, "Kızım neredeysen gel bir tanem, sen benim başımınım tacısın neredeysen ara biz çok perişan olduk " diye kızına seslendi.

Toprakkale İlçesi Karataş Mahallesi'ndeki evlerinden 26 Temmuz Cuma günü çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Gülhan Karabacakailesi, kızlarının bulunması için kayıp başvurusunda bulunmuştu. 18 gündür haber alınamayan genç kızın, en son kanal kenarında görüldüğü ihbarı üzerine. Arama çalışmalarını kanal boyuna yoğunlaştıran polis, jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri dron ve hassas burunlu köpeklerle genç kızı bulmak için çalışma başlatmış ama bir sonuç alamamıştı.

"Tamam baba geliyorum dedi 18 gündür kayıp"

Her gün kızının yolunu gözlediğini söyleyen anne Elif Karabacak, "Evdeydik onunla beraber otizmli oğlum var, onunla ben bir odada onunla ilgileniyordum, kızım diğer odadaydı, çıktım diğer odaya baktım yok. Eşim ondan önce çıkmıştı belediyeye gideyim diye, eşim geldi ona sordum. Gülhan'ı gördün mü dedim. Eşim bankanın önünde gördüğünü, eve gel kızım dediğinde, tamam baba geliyorum, demiş. Gidiş o gidiş, bir daha görmedik. Bizimle hiçbir tartışma yaşanmadı, biraz morali bozuktu, başka bir konudan. Giderken telefonunu götürmemiş, hiçbir şey almamış. Arama çalışmaları kanal arandı ama sonuna kadar aranmadı, daha detaylı aranmasını isterim." Dedi.

"Ölene kadar kızımı arayacağım"

Kızına seslenen anne Elif Karabacak, "Her gün kızım balkonda gelmeyi bekliyorum. Biz çok perişan olduk. Kimse için değmez, kendine ve bize yaptığını değmez annem gel. Ben ne uyku uyuyabiliyorum, ne bir şey yiyebiliyorum, ne bir şey içebiliyorum. Ne olur gel, ne olur bir haber ver bize. Ölene kadar arayacağım, bırakmayacağım. Ölene kadar arayacağım bırakmam. "diye konuştu.

Kendi imkanlarıyla ufak bir ipucunu bile değerlendirdiklerini söyleyen akrabaları Muharrem Karabacak, "Kadirli ilçesine gittik araştırdık kızımızı bulmak için ama bulamadık. Endişe içinde bu zamana kadar bekliyoruz. Kızımızı anma ölü anma sağ bulurlarsa biz memnun oluruz. Kayıp çok kötü bir şey Allah kimsenin başına vermesin aile çok perişan. Perişan olduğu halde her gün gözleri yolda, kapı çalınsa kızımız geldi diye kapıya bir ümitle gidiyor. İnşallah temennimiz kızımız sağ salim bulunur. Vatandaşlarımız duyarlıdır gördükleri yerde emniyetimize bildirirlerse memnun oluruz. "Dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Acılı anne her gün yolunu gözlüyor: 'Tamam baba geliyorum' dedi, 18 gündür kayıp - Son Dakika

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