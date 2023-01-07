Ad-soyad değişikliği başvurularında rekor kırıldı, istenen isimler gülümsetti - Son Dakika
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Ad-soyad değişikliği başvurularında rekor kırıldı, istenen isimler gülümsetti

07.01.2023 10:06

Ad-soyad değişikliği başvurularında rekor kırıldı, istenen isimler gülümsetti Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, 2022 yılında adını ve soyadını değiştirmek için başvuruda bulunan kişi sayısının rekor kırdığını belirterek, tebessüm ettiren o isim taleplerini açıkladı.

Ad-soyad değişikliği başvurularında rekor kırıldı, istenen isimler gülümsetti

EDİRNE - Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, 2022 yılında adını ve soyadını değiştirmek için başvuruda bulunan kişi sayısının rekor kırdığını belirterek, tebessüm ettiren o isim taleplerini açıkladı. Müdür Bal, ayrıca 2-3 ismi bulunan gençlerin de tek ismi tercih etmek için yoğun başvuruda bulunduğunu söyledi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nün 2022 yılında birçok rekor işleme imza attığını söyleyen Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemlerinde rekor sayılara ulaşıldığını belirtti. Edirne'de 2021 yılında 11 bin pasaport verildiğini belirten Müdür Bal, sadece 2022 yılının Aralık ayında ise 14 bin pasaport verdiklerini belirterek, "Sadece Aralık ayında verdiğimiz pasaport sayısı, 2021 yılının tamamında verdiğimiz pasaport sayısından fazla. 1 yıl boyunca verdiğimiz pasaporttan daha fazlasını 1 ayda verdik. Personelimiz vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşamaması adına canla çalıştılar, ellerinden geleni yaptılar" açıklamasında bulundu.

3 isimli kişiler, isim sayılarını 2'ye veya 1'e düşürmek için başvurularda bulundu

2022 yılında adını ve soyadını değiştirmek için başvuruda bulunan kişi sayısının rekor kırdığını belirten Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, "2022 yılında adını ve soyadını değiştirmek isteyen 868 vatandaşımız çoğunluğu E-Devlet üzerinden olmak üzere bizlere başvuruda bulundu. 868 talebin içinde bizleri gülümseten ve mevzuata aykırı talepler oldu. Bu talepleri valiliğimizin başkanlığında komisyonda değerlendirip sonuçlandırıp vatandaşlarımıza bilgilerini verdik. Burada bizim dikkatimizi çeken bazı başvurular oldu. Çocuklarımızın yaşayacağı sıkıntıların farkında olmadan çocuklarımıza 3 isim konuluyor. 3 isimli kişiler, isim sayılarını 2'ye veya 1'e düşürmek için başvurularda bulundu. Mevzuat dışında olduğu için bu talepleri kabul edemedik. Bu vatandaşlarımız mahkeme yoluyla taleplerini yenileyebilirler." dedi.

Gülümseten isim talepleri

Kuanç isimli bir vatandaşın ismini Kıvanç olarak düzeltmek için başvuruda bulunduğunu ve komisyon kararıyla bu başvurunun kabul edildiğini kişinin isminin Kıvanç olarak değiştirildiğini belirten Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, "Tebessüm ettiren bir kaydımız vardı. İsmi Nebahattin olan vatandaşımız ismini Nebo yapmak istedi. Bazı vatandaşlarımız da isimlerini yabancı isimlere çevirmek istedi. Meryem isimli vatandaşımız ismini Maria, Halil isimli vatandaşımız da ismini Jahon olarak değiştirmek istedi. Bu dilekçeler de mevzuat dışında olduğu için reddedildi" açıklamasında bulundu.

"Çoğu başvuru mevzuat dışındaydı"

Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, "Mevzuatın bize verdiği yetki, kişinin isminde veya soy isminde komik, ahlaka aykırı, dalga konusu, yazım hatası varsa komisyon takdirine bağlı olarak değiştirilebilir denilmektedir. Çoğu başvuru mevzuat dışındaydı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
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