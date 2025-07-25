Adalet Bakanı Tunç, Gaziantep\'teki Sosyal Merkezleri Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep temasları çerçevesinde Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Aile Akademisi'nde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Tunç, söz konusu merkezlerinde örnek olduğunu belirterek Türkiye'ye yayılması gerektiğini söyledi.

Bir dizi programa katılmak için Gaziantep'te bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Aile Akademisi'nde incelemelerde bulundu. aile bütünlüğünü güçlendirmeyi amaçlayan Aile Akademisi'ni inceledi. Bakan Tunç, merkezin örnek bir uygulamayı hayata geçirdiğini belirterek, Türkiye'ye yayılması gerektiğini söyledi.

Bakanı Yılmaz Tunç, aile yapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Aile Akademisi'nin işleyişi hakkında bilgi alarak, yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi. Bakan Tunç, toplumun temel taşı olan ailenin korunması, sağlıklı iletişimin sürdürülmesi ve aile içi huzurun sağlanması hedefiyle kurulan akademide verilen ücretsiz hizmetleri takdir etti.

Bakan Tunç, depremzede bin 100 ampute bireye ücretsiz destek sunan merkez hakkında bilgi aldı

Adalet Bakanı Tunç, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik kapsamında hayata geçirdiği Engelsiz Yaşam Merkezi ile Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'ni de ziyaret etti. Tunç, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından 11 ildeki bin 100 ampute bireye ücretsiz destek sunan merkezdeki, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Bakan Tunç, ayak sağlığı muayenesi oldu

Adalet Bakanı Tunç, merkez ziyaretinin ardından Ayak Sağlığı ve Tabanlık Üretim Merkezi'ni de gezdi. İncelemelerde bulunan Tunç, ayak sağlığı alanında muayene oldu. Tunç, daha sonrasında ise Türkiye'de ilk, Avrupa'da ise Amsterdam'dan sonra ikinci sırada yer alan Engelsiz Yaşam Merkezi'ni gezdi. Engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını destekleyen ve farklı engel gruplarına yönelik bireysel tedavi programları uygulayan merkezdeki birimler hakkında bilgi alan Bakan Tunç, sosyal entegrasyon konusunda zorluk yaşayan bireyler için merkezin sunduğu imkanları yerinde inceledi. Bakan Tunç, merkezde işitme engelli anne babaların sağlıklı çocukları (CODA) ile görme engelli anne babaların sağlıklı çocuklarının (COBA) eğitim aldığı kreşin mezuniyet törenine katıldı.

Kentteki temasları sırasında Bakan Tunç'a Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile kent protokolü eşlik etti. - GAZİANTEP