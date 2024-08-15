Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın iddialarını yalanladı

Adalet Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından Aile Mahkemelerine gönderildiği' iddiasını yalanladı. Bakanlık, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

15.08.2024 23:11
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Adalet Bakanlığı, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından yapılan 'Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından Aile Mahkemelerine gönderildiği' şeklindeki iddia tamamen asılsızdır" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yapılan açıklamada, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından X sosyal medya platformundan paylaşılan ve bazı sosyal medya hesaplarınca da alıntı yapılan 'Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından Aile Mahkemelerine gönderildiği' şeklindeki iddia tamamen asılsızdır. Bakanlığımız tarafından herhangi bir kurum veya kuruluşa böyle bir kitap gönderilmemiştir. Ayrıca Ümit Özdağ'ın yine X platformundan önce paylaşıp sonra sildiği 'Hakimlerin, Suriyelilerle ilgili aile hukukunu ilgilendiren davalarda Suriye hukukuna göre değerlendirmede bulunacakları' ve 'Suriyelilerin dava açarken yargılama giderlerini devletin karşıladığına' yönelik ifadeleri de gerçek dışıdır. Halkımızı yanıltmaya yönelik asılsız paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Gerçeğe aykırı bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişilere ve dezenformasyon içeren manipülatif iddialara itibar edilmemelidir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın iddialarını yalanladı - Son Dakika

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