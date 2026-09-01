Adalet Hizmetlerinde Güven Vurgusu

Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, "Vatandaşlarımız adliyeye geldiğinde aradığı yalnızca bir karar değil, aynı zamanda hakkının korunacağına, dinleneceğine ve adil bir şekilde değerlendirileceğine dair bir güvendir. Bizim en önemli sorumluluğumuz da bu güveni korumaktır" dedi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Arslan ise "Adalet, bir insanın adliye kapısından içeri girerken duyduğu güvende ve çıkarken hissettiği huzurda vardır" ifadelerini kullandı.

Antalya'da 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni, Antalya Adalet Sarayı bahçesinde düzenlendi. Törende konuşan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Dursun Arslan, yargıya güven, adalet hizmetlerinin etkinliği, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açılış konuşmasını yapan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, her yeni adli yılın yalnızca yeni bir çalışma döneminin başlangıcı olmadığını belirterek, "Her yeni adli yıl bizim için yalnızca yeni bir çalışma döneminin başlangıcı değil, aynı zamanda adalet hizmetini daha ileriye taşımak, vatandaşlarımızın yargıya olan güvenini daha da güçlendirmek için kendimizi yeniden değerlendirdiğimiz bir dönemdir. Vatandaşlarımız adliyeye geldiğinde aradığı yalnızca bir karar değil, aynı zamanda hakkının korunacağına, dinleneceğine ve adil bir şekilde değerlendirileceğine dair bir güvendir. Bizim en önemli sorumluluğumuz da bu güveni korumaktır" dedi.

"Hepimizin yegane amacı aynıdır"

Yargının tüm unsurlarının farklı görevler üstlendiğini ancak ortak bir amaç doğrultusunda çalıştığını ifade eden Kocaman, "Hakimiyle, savcısıyla, hakim ve savcı yardımcısıyla, avukatıyla, adli tıbbıyla, ceza infaz kurumlarıyla, icra müdürlükleriyle, adliye personeliyle ve adli kolluk personeliyle yargının tüm unsurları olarak farklı görevler üstleniyoruz. Ancak hepimizin yegane amacı aynıdır: Hukukun üstünlüğünü korumak, adaletin doğru, tarafsız ve hakkaniyetli bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlamak. Bu görevimizi yerine getirmeye çalışırken insanı merkeze alan bir anlayışı hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Çünkü her dosyanın arkasında bir insan, bir aile, bir mağduriyet ve çoğu zaman çok değerli bir hayat karşımıza çıkmaktadır" diye konuştu.

Teknoloji ve dijitalleşmenin yargı hizmetlerinde de önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Kocaman, şöyle devam etti:

"Teknolojinin ve dijitalleşmenin hayatımızın her alanını değiştirdiği bir dönemdeyiz. Yargı hizmetlerinde teknolojik imkanları en iyi şekilde kullanırken, adaletin temelindeki en önemli değerin insan unsuru olduğunu her zaman dikkate almalı ve ön planda tutmalıyız. Hedefimiz; hızlı, etkin, erişilebilir, güvenilir ve hakkaniyetli bir adalet hizmetidir. Antalya gibi sürekli büyüyen, milyonlarca yerli ve yabancı misafiri ağırlayan dinamik bir şehirde adalet hizmetinin yürütülmesi hepimiz için büyük bir sorumluluktur. Yeni adli yılda birlik, dayanışma ve karşılıklı saygı içerisinde çalışarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunacağımıza inanıyorum."

"Hukuk bir biçimdir ama adalet onun ruhudur"

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Arslan ise konuşmasında adaletin yalnızca yasa metinlerinden ibaret olmadığını vurguladı. Arslan, "Bugün burada yalnızca yeni bir çalışma takviminin başlaması için değil, insanlara yüklenen en ağır sorumluluklardan biri olan adalet kavramını yaşatmak için bir aradayız. Adalet, binaların görkeminde ya da süslü harflerle yazılmış yasa metinlerinde yaşamaz. Adalet, bir insanın adliye kapısından içeri girerken duyduğu güvende ve çıkarken hissettiği huzurda vardır. Hukuk bir biçimdir ama adalet onun ruhudur. Ruhu olmayan biçim ise yalnızca soğuk bir bürokrasiden ibarettir" ifadelerini kullandı.

Yargı mensuplarının bürokratik bir sistemin parçası olmanın ötesinde sorumluluk taşıdığını belirten Arslan, "Bizler bu çatının altında bürokratik bir çarkın dişleri değil, o soğuk metinlere vicdanımızla, tarafsızlığımızla ve liyakatimizle ruh veren insanlarız. Hakimimizin, Cumhuriyet savcımızın imzasında, savunmanın hakkını arayan avukatımızın beyanında, kalemde evrakı işleyen personelimizin emeğinde hakkı sahibine teslim etmek gibi ulvi bir amaç yatar. Bu ulvi amacın olmazsa olmazı yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığıdır" dedi.

"Geciken adalet, adaletsizliktir"

Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara değinen Arslan, "Anayasamız ve kanunlarımız ile uluslararası normlar doğrultusunda yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, makul sürede yargılanma hakkının güçlendirilmesi, alternatif çözüm yöntemleriyle uyuşmazlıkların mahkeme önüne gelmeden çözümlenmesi için çalışmalar yürütmekteyiz. Yaptığımız görevin ülkemiz için hayati öneminin farkında olarak büyük bir azim ve kararlılıkla ve en önemlisi, 'Geciken adalet, adaletsizliktir' düsturuyla çalışmamıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Törene Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Arslan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hayati Karaaslan, Antalya İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, başsavcı vekilleri, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.