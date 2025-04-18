Adalı Kart Ailesi Genişliyor: Kuşadalılara Önemli İndirimler

Adalı Kart ailesi her geçen gün genişliyor

AYDIN - Kuşadası Belediyesi'nin, vatandaşların çeşitli indirim ve avantajlardan yararlanabilmesi amacıyla yaşama geçirdiği Adalı Kart, kent sakinleri kadar esnafın da yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Kullanıcı sayısı 44 bin 601'e ulaşan Adalı Kart'ın üye işyeri ağı da her geçen gün genişliyor. Adalı Kart, 70'e ulaşan üye işletmede sağladığı yüzde 20 ila 30 arasındaki indirim ile Kuşadalıların bütçesine önemli bir katkı sunarken üye işyerlerine olan talebi de artırıyor.

Başkan Ömer Günel döneminde sosyal belediyecilik alanında geliştirilen projelerle Kuşadalı olmanın ayrıcalıklarını her alanda yaşayan kent sakinlerinin Adalı Kart'a gösterdiği ilgi sürüyor. Kullanıcı ve üye işyeri sayısı her geçen gün artış gösteren 'hemşehri kartı', kent merkezindeki işletmelerin yanı sıra organik yeme-içme mekanları ile ön plana çıkan Yaylaköy ve Kirazlı gibi merkeze uzak mahallelerde faaliyet gösteren esnaf tarafından da ilgiyle karşılanıyor.

15 ayı geride bırakan Adalı Kart, bu süre zarfında ulaştığı 44 bin 601 aktif kullanıcısına daha fazla indirim ve avantaj sağlamak için üye işyeri sayısını da gün geçtikçe artırıyor. Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Arya Tesisleri'nde yüzde 30, Halk Ada Market mağazasında ise yüzde 20 oranında indirim sağlayan Adalı Kart'ın üye işyeri sayısı, Kirazlı Bahçe Kahvaltı Evi ile Belen Çoban Sofrası'nın da sisteme üye olması ile 70'e ulaştı. Yüksek turizm sezonunun başlaması ve kentte faaliyet gösteren tüm işletmelerin kapısını açması ile birlikte üye iş yeri sayısı daha da artması beklenen Adalı Kart, kullanıcılarına en az yüzde 20 indirim olanağı sağlarken üye esnafın satışlarında da önemli bir artışa neden oluyor.

Adalı Kart'ın üye işyeri sistemine dahil olarak Kuşadası'nda ikamet eden konuklarına yüzde 20 indirim sağlamaya başlayan Kirazlı Bahçe Kahvaltı Evi'nin işletmecisi Meryem Gür ile Belen Köy Sofrası'nın işletmecisi Utku Zan hemşehrilerinin bütçelerine katkı sunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek Adalı Kart uygulamasını yaşama geçiren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.